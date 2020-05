Afinal, há um festival europeu que vai realizar-se em agosto

JN Hoje às 17:36 Facebook

Numa altura em que os maiores festivais de música da Europa foram cancelados ou adiados para o próximo ano, na sequência do surto de covid-19, a organização do Tallinn Music Week, na Estónia, anunciou que decidiu manter a sua edição de 2020.

"Tendo em conta a decisão do Governo que permite eventos públicos de participação restrita a partir de julho na Estónia, o Tallinn Music Week (TMW) confirma as datas do festival de 26 a 30 de agosto", pode ler-se numa nota publicada no portal oficial do evento.

A 12.ª edição do festival, que engloba concertos e conferências, estava prevista para os últimos dias de março e acabou por ser cancelada, ganhando, agora, novas datas ainda este ano, face às medidas de desconfinamento do país.

No mesmo comunicado, a organização esclarece que nos eventos ao ar livre não poderão estar mais de mil pessoas, número que desce para 500 em espaços fechados, comprometendo-se a respeitar todas as orientações no Tallinn Music Week.