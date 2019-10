Afonso Cruz e Mariana a Miserável presentes na FIL Guadalajara no México

Hoje às 22:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A 33.ª edição da Feira Internacional do Livro de Guadalajara (FIL) contará com mais de 800 escritores, de 33 países, entre as quais o prémio Nobel peruano Mário Vargas Llosa e o mestre da novela gráfica Frank Miller.

Na apresentação do programa deste ano, realizada esta quinta-feira na cidade mexicana, o presidente do evento, Raúl Padilla, destacou a presença da Índia como país convidado, num evento que receberá mais de 20000 profissionais do livro e que decorre de 30 de novembro a 8 de dezembro na capital do país.

"Esta FIL Guadalajara 2019 terá a enorme presença da Índia como convidado de honra e a presença de 2350 editores, de 47 países, 800 escritores de 37 países e representantes de 13 idiomas diferentes, que se reunirão com leitores em 27 palcos", disse Padilla.

Os escritores Afonso Cruz, David Machado, Patrícia Portela e a ilustradora Mariana a Miserável são alguns dos autores portugueses convidados a participar na FIL Guadalajara 2019.

No dia 6 de dezembro, os escritores David Machado e Patrícia Portela juntam-se ao angolano Ondjaki num encontro sobre "literatura em língua portuguesa". O mesmo painel repete-se no dia seguinte, desta vez com Afonso Cruz e Alexandra Lucas Coelho.

No âmbito da poesia, a FIL tem programados vários salões, que contarão com os poetas portugueses Raquel Nobre Guerra, Cláudia R. Sampaio, Vasco Gato e Luís Quintais.

Na secção da FIL dedicada aos profissionais, Portugal marca presença em dois fóruns -- Filustra e Desenho Editorial -- com a ilustradora Mariana a Miserável.

No dia 2 de dezembro, a autora portuguesa participa numa sessão só com mulheres, intitulada "Exploração visual feminina", integrada no tema "Construir universos ilimitados", da Filustra.

Dois dias depois, Mariana a Miserável volta a ser convidada, mas para o evento de design editorial, subordinado ao tema "Estímulos visuais que provocam inspiração", no painel "Ser multidisciplinar: desenvolver habilidades diversas".

Entre as muitas figuras que vão passar pela maior iniciativa do mercado livreiro da América Latina -- e o segundo a nível mundial, depois da Feira de Frankfurt --, o presidente da FIL destacou a presença de Vargas Llosa, que fará um discurso por ocasião do 50.º aniversário da publicação do seu romance de referência, "Conversas na Catedral", e apresentará seu novo livro, "Tiempos Recios" ("Tempos Difíceis", em tradução livre).

A Feira Internacional do Livro de Guadalajara acontece de 30 de novembro a 8 de dezembro.