Agente garante que Linda de Suza está a recuperar

Fabien Lecoeuvre confirma que a cantora portuguesa está há dez dias internada num hospital de Paris, mas a recuperar. Adianta ainda que Linda de Suza vai lançar um DVD em novembro.

Depois de o jornal francês "France Dimanche" avançar que a cantora portuguesa Linda de Suza, de 74 anos, emigrada em França desde a década de 1970, está hospitalizada há várias semanas e que o seu estado é "muito grave", o agente da artista usou as redes sociais para sossegar os fãs.

"Como uma certa imprensa afirma, Linda de Suza não desapareceu das redes. Queremos tranquilizar os seus amigos e fãs, a nossa estimada artista está acamada há 10 dias num hospital parisiense. O seu estado de saúde, enfraquecido por fortes febres, melhora", lê-se no comunicado partilhado nos perfis de Linda no Instagram e Facebook.

O texto sublinha que a cantora da "Mala de cartão" está "ciente e triste por não falar" com os fãs regularmente. Fabien Lecroeuvre conta que tem visitado e conversado com Linda de Suza "todos os dias", pois estão a ultimar novidades profissionais.

"Estamos a preparar o lançamento de um DVD a ser lançado em novembro pela Marianne Melodies, com todos os melhores programas de televisão. Linda escolheu e visualizou todos os títulos", acrescenta o agente, pedindo "para não espalharem notícias trágicas e falsas".

Alegadamente, de acordo com o "France Dimanche", "distúrbios psicológicos" estão entre as causas para o internamento, pois a artista teria deixado de comer. Sofrerá ainda com sequelas da covid-19 que, em 2020, também a levaram de urgência ao hospital, onde ficou até recuperar.