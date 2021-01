Agir recorda o padrinho Carlos do Carmo: "Para sempre charmoso"

Sara Oliveira Hoje às 18:41 Facebook

A morte do fadista Carlos do Carmo, esta sexta-feira, 1 de janeiro, despertou o país e, aos poucos, os mais próximos vão tornando públicas as mais sentidas homenagens. No Instagram, Agir dirige-se ao "querido padrinho", lembrando-o com orgulho e também como a família "que se escolhe".

Agir sublinha que "Portugal viajou um pouco mais pelo mundo nas asas da sua voz", Em palavras dirigidas a Carlos do Carmo. "E em várias vezes viajei em férias de verão para o Algarve, em passagem de ano para o Brasil, e principalmente, para serões e jantares onde me pedia sempre, educadamente, que tirasse o chapéu à mesa", acrescenta o filho do músico Paulo de Carvalho, que, como muitas figuras públicas, reagiu à morte de Carlos do Carmo.

O artista conta ainda que o padrinho o fez "sócio do seu grande Belenenses" no dia em que nasceu, embora lhe confesse agora que não paga as cotas desde "os dezoito anos". E, segundo Agir, a justificação prende-se por não partilhar "do seu gosto e apreço pelo desporto rei".

Para ele, Carlos do Carmo "foi a família que se escolhe e fez, faz e fará sempre parte" da sua vida. "Até sempre Cácá. Para sempre charmoso", conclui Agir, a par de imagens dos dois tiradas no dia do casamento com Catarina Gama, em setembro de 2017, e em outros momentos especiais que partilharam.

O funeral de Carlos do Carmo realiza-se segunda-feira. O velório tem início às 9 horas de segunda-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa, sendo rezada missa de corpo presente pelas 14 horas. As cerimónias coincidem com o dia de luto nacional decretado pelo Governo.