Agnieszka Holland: "Não estou nada otimista em relação ao futuro"

Realizadora fala de "Charlatão", a partir de hoje nas salas de cinema. Um filme sobre "os poderes sobrenaturais de pessoas reais".

Nascida na Polónia, onde iniciou a carreira há mais de 50 anos, e veterana do cinema internacional, nomeada para um Oscar pelo argumento de "Europa, Europa" e autora de filmes como "Atores de província" e "O jardim secreto", Agnieszka Holland está de volta com "Charlatão". A história verídica de Jan Mikolásek, um homem que, apesar do dom para o diagnóstico e para a cura, foi perseguido e preso pelas autoridades checas na década de 1950. O filme estreou-se no Festival de Berlim de 2020, onde conversámos com a realizadora.

Por que razão Jan Mikolásek foi tão perseguido?

O facto de ser diferente e de ter aquelas capacidades tornava as pessoas próximas do poder muito nervosas. Por outro lado, havia milhões de pessoas que lhe estavam gratas porque as tinha curado. Quando se soube em que estava a trabalhar, de um momento para o outro todos se lembraram de um familiar que tinha sido curado por ele. Não conheço nenhum outro curandeiro com uma marca tão profunda na sociedade.

Estudou cinema em Praga. Lembra-se de falarem dele na altura?

Mesmo que tivesse ouvido alguma coisa não me ficou na memória. E desde a década de 1950 que não curou mais ninguém. Foi preso, depois libertado, mas não voltou a exercer.

Este tema da cura por métodos não tradicionais interessava-a antes de descobrir esta personagem?

Já tinha feito um filme com este tema, "Julie walking home", sobre a cura pelo toque, o que é uma coisa mais dos xamãs. O Jan era mais racional, a base do trabalho dele não vem de nada espiritual, mas da sua intuição e da sua incrível experiência. Mas sim, os métodos de cura irracionais e os poderes sobrenaturais de pessoas reais é algo que me fascina, mesmo se não somos capazes de acreditar.

A Agnieszka acredita?

Não sou capaz de acreditar completamente. Mas jogo com isso. Também já fiz um filme sobre os milagres, sobre o processo de decidir o que é e não é um milagre. Quando mostrei esse filme a padres católicos percebi que a maior parte deles não acredita em milagres.

Agnieszka Holland Foto: Jens Koch

A ligação do Jan à natureza é um tema que se tornou também importante nos dias de hoje.

A capacidade que ele tinha de curar vinha do conhecimento da natureza. Só nos podemos curar totalmente se tivermos essa ligação, mas ao mesmo tempo estamos a destruir a natureza.

O tema do indivíduo contra o sistema também a atraiu?

Esta história tem tantas camadas. O homem contra a sociedade, contra o regime, contra os seus próprios demónios. Também é uma história de amor. É o retrato de um homem muito forte mas que não é capaz de se aceitar como é. De um conformista, que não se preocupava com a política porque o que estava a fazer era mais importante.

Esse conformismo face à política não é um dos grandes problemas das sociedades de hoje?

É um problema, sim. Acho que uns 90% da sociedade, talvez mais, não se preocupa com a política. E não percebem que os políticos os estão a usar, a manipular e, em alguns casos, a destruí-los. Não estou nada otimista em relação ao futuro. Mas já cá não estarei para assistir ao desastre. Espero que esteja enganada.



A Agnieszka é polaca, como Polanski. Que opinião tem sobre a polémica à volta dele?

É muito doloroso e delicado falar do Polanski porque o conheço pessoalmente há muitos anos. Sinto compaixão por ele, mas é verdade que o que ele fez foi terrível. Mas houve uma mudança de mentalidades. O que há muitos anos era tolerado, hoje é totalmente inaceitável. E está certo, porque há muito tempo que as mulheres são vítimas, porque a polícia, os tribunais, e mesmo a família e a sociedade não as defendiam