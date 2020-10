Agustina, Brandão e Herberto integram "O Cânone"

Hoje às 20:58 Facebook

"O Cânone" é um livro de ensaios, escritos sobretudo pelos editores António Feijó, João Figueiredo e Miguel Tamen, que aponta aqueles que serão os grandes escritores que formam o cânone da literatura portuguesa. A lista de nomes foi revelada esta quarta-feira. A obra chega às livrarias amanhã.

Para este livro, editado pela Tinta-da-China e pela Fundação Cupertino de Miranda (que inaugura, esta quinta-feira, em Famalicão, a "torre literária", um espaço museológico dedicado à literatura portuguesa, um projeto da fundação com curadoria dos editores do livro), foram escolhidos cerca de 50 autores da literatura portuguesa. E sobre cada um deles há também ensaios literários encomendados a diferentes colaboradores, como Pedro Mexia, Fernando Cabral Martins, Joana Matos Frias ou Abel Barros Baptista.

A lista de escritores que formam o cânone foi mantida em segredo até à apresentação pública do livro, que decorreu esta quarta-feira, em Lisboa, numa sessão em direto, a partir das páginas de Facebook da Tinta-da-China e da Fundação Cupertino de Miranda. O livro será novamente apresentado esta quinta-feira, pela mesma via, mas a partir do Porto, numa sessão com Pedro Sobrado, presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional São João.

Camões e Pessoa a dobrar

Nesta obra, os autores aparecem por ordem alfabética, com duas exceções, que são aqueles que abrem e fecham o livro, e os únicos que merecem dois textos cada: Luís de Camões e Fernando Pessoa.

Os outros escritores selecionados foram Agustina Bessa-Luís, Alexandre Herculano, Alexandre O'Neill, Almada Negreiros, Almeida Garrett, Antero de Quental, António José da Silva, António Nobre, António Vieira, Aquilino Ribeiro, Bernardim Ribeiro, Bocage, Camilo Castelo Branco, Camilo Pessanha, Carlos de Oliveira, Cesário Verde, Dom Duarte e Eça de Queirós.

Figuram também os escritores Fernão Lopes, Fernão Mendes Pinto, Fiama Hasse Pais Brandão, Florbela Espanca, Frei Luís de Sousa, Gil Vicente, Gomes Leal, Herberto Helder, Irene Lisboa, João de Deus, Jorge de Sena, José Régio, José Rodrigues Miguéis, José Saramago e Júlio Dinis.

A terminar a lista dos grandes escritores que forma o cânone da literatura portuguesa estão Luiza Neto Jorge, Maria Judite de Carvalho, Mário Cesariny, Mário de Sá-Carneiro, Miguel Torga, Oliveira Martins, Raul Brandão, Ruben A., Ruy Belo, Sá de Miranda, Teixeira de Pascoais, As Três Marias (Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa) e Vitorino Nemésio.

Críticos, prémios, Orpheu e Barroco

Além dos ensaios sobre os autores, o livro compreende outros dedicados a temas ou movimentos como, por exemplo, críticos, prémios, Orpheu ou Barroco.

Contudo, a editora destaca que "O Cânone" "não é um dicionário ou um guia neutro para a história da literatura portuguesa: é um livro de crítica literária para nos fazer pensar sobre a literatura portuguesa".

O critério de escolha dos "grandes escritores" não é o consenso ou a votação popular, mas sim o facto de terem sempre leitores, mesmo que poucos, ao longo do tempo.

"Os ensaios aqui incluídos não representam nenhum consenso. Representam as ideias dos seus autores e as suas opiniões, muitas vezes minoritárias", explica a Tinta-da-China, sublinhando que neste livro se "encontrará muitas opiniões discordantes sobre muitos autores portugueses, muitas escolhas, muitas ideias, e muitos tons diferentes".