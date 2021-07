Ai Weiwei: "Sem um grande monstro para combater não seria o que sou hoje"

José Miguel Gaspar Hoje às 07:57 Facebook

Artista e ativista chinês inaugura hoje nova exposição em Serralves. Ao JN diz o que o move e porque adora viver em Portugal.

Tem o ar de um segurança, as maneiras de um prelado, a linguagem de um revolucionário: Ai Weiwei, 64 anos, é o excessivo e excecional artista plástico da China, país que o rejeita e de onde saiu. Hoje inaugura nova exposição em Serralves, no Porto: "Ai Weiwei - Entrelaçar", com uma árvore titânica de ferro e raízes e figuras humanas. O que pretende? Pôr-nos sempre na perspetiva do outro. E pôr-nos a pensar.

Já está a viver em Montemor-o-Novo há um ano. Porque nos escolheu?