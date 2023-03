Ainda não foi desta que Oscar veio para Portugal

JN/Agências Hoje às 06:45, atualizado às 07:53 Facebook

O filme "The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse", de Peter Baynton e Charlie Mackesy, conquistou esta noite o Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação, na 95.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

"Ice Merchants", de João Gonzalez, o primeiro filme português nomeado para os Oscars de Hollywood, encontrava-se nesta categoria com "The Flying Sailor", de Amanda Forbis e Wendy Tilby, "My Year of Dicks", de Sara Gunnarsdóttir, e "An Ostrich Told Me the World Is Fake, and I Think I Believe It", de Lachlan Pendragon.

Em entrevista à agência Lusa, no domingo, João Gonzalez, que também compôs a banda sonora de "Ice Merchants", disse que "esta nomeação já foi uma vitória enorme".

"Nós, acima de tudo, já estamos felizes por termos chegado até aqui e o mais importante é que, seja qual for o desenlace que saia naquele envelope, vai ser um dia de celebração para a equipa toda", afirmou Gonzalez.

O cineasta português acrescentou na altura que um dos favoritos à vitória era exatamente "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse", que tem J.J. Abrams como um dos produtores e a Apple TV+ por distribuidora.

Nos bastidores da cerimónia, o escritor-realizador Charlie Mackesy elogiou os outros nomeados em resposta a uma pergunta da Lusa.

"Os outros filmes são extraordinários e adorei vê-los. E conheci todos [os cineastas]", disse. "Uma das coisas brilhantes de estar nos Oscars é conhecer outros cineastas e ouvi-los falar dos seus filmes, a animação e os atores são extraordinários".

A curta foi baseada na história escrita por Mackesy e teve uma equipa de mais de uma centena de animadores, uma estrutura poderosa em comparação com os dois animadores que criaram "Ice Merchants".

O realizador considerou, após a vitória, que a magia da animaçãos. "É uma espécie de paisagem maciça de possibilidades", caracterizou, referindo que este foi o seu primeiro filme.