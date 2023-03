Ala dos Namorados comemora 31 anos de carreira na redação do JN

JN Hoje às 16:42 Facebook

A Ala dos Namorados regressou, este ano, aos palcos e aos discos depois de algumas pausas e mudanças na formação da banda. Esta quinta-feira o grupo vai atuar e recordar alguns dos maiores êxitos na redação do JN, no Porto, pelas 15.30 horas. Um momento que vai antecipar a presença no Museu F. C. Porto, algumas horas depois, no "Dar Letra à Música" com sessão esgotada.

É já esta quinta-feira que os artistas da Ala dos Namorados sobem ao palco da redação do "Jornal de Notícias", para uma atuação que promete reavivar a memória de quem já os segue há décadas. Esta é também uma oportunidade para apresentarem algumas canções novas, que fazem parte do novo trabalho "Brilhará". Os novos temas terão versos de escritores e letristas eminentes da língua portuguesa, como Mia Couto, José Eduardo Agualusa, Fernando Pessoa, Maria do Rosário Pedreira, Zeca Baleiro e do próprio João Gil.

Ao longo dos 30 anos de carreira, a banda, formada em 1992, tem na prateleira um disco de platina: "Solta-se o Beijo" e um disco de ouro: "Cristal". Ao todo a banda tem oito álbuns de estúdio, dois álbuns ao vivo e uma compilação de grandes êxitos onde constam "Solta-se o Beijo", "Fim do Mundo" e "Há Dias em Que Mais Vale". A estes junta-se o projeto "Brilhará", que será o nono álbum de originais.

Depois de alguns concertos, a Ala dos Namorados regressa com João Gil e Nuno Guerreiro ao leme, na guitarra e na voz, e marca presença no Museu F. C. Porto, no "Dar Letra à Música", com sessão esgotada esta quinta-feira pelas 21.30 horas.

O showcase na redação do JN terá transmissão no site e nas redes sociais.