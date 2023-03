Ala dos Namorados: "Queremos dar mais felicidade às pessoas"

Mariana Soares Hoje às 18:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Novo disco "Brilhará" relança grupo de Nuno Guerreiro e João Gil, que celebra 30 anos e está de regresso aos palcos. O álbum é editado no final do ano.

Com 30 anos de carreira, a Ala dos Namorados reencontra-se e reinventa-se num novo projeto. "Brilhará" é o novo disco de originais da banda que vem, desde 1992, a fazer parte da vida pop dos portugueses.

A banda apresentou esta quinta-feira na redação do Jornal de Notícias, no Porto, duas músicas do novo projeto, incluindo "Eu só sei cantar assim" numa estreia inédita. João Gil e Nuno Guerreiro afirmam que o disco marca "o regresso em força da Ala dos Namorados, com mudanças na banda e sonoridade nova".

PUB

Os temas de "Brilhará" têm versos de diferentes escritores e letristas de língua portuguesa, como Mia Couto, José Eduardo Agualusa, Fernando Pessoa, Maria do Rosário Pedreira, Zeca Baleiro e do próprio João Gil.

Apesar das diferentes origens das letras, o guitarrista do grupo garante que "este disco tem uma boa unidade, tanto a nível das letras, como da sonoridade, mas também é um disco muito divertido". Nuno Guerreiro acrescenta que "Brilhará" é "um disco cheio de luz, boa vibração , brilho e esperança".

Celebrar a vida e a arte

Este é o nono álbum lançado durante a carreira de três décadas da Ala dos Namorados. "Brilhará" tem estreia marcada para o final deste ano. As duas novas canções apresentadas no showcase na redação do JN antecipam o ambiente de um álbum que Nuno Guerreiro diz talvez ser "dos discos mais bonitos da nossa carreira".

Apesar de terem passado 30 anos desde que o projeto começou, há coisas que a passagem do tempo não modificou. Emocionado, o vocalista diz sentir um grande orgulho na celebração da data: "Quando começamos um projeto, nunca se sabe o que vai acontecer... Passaram 30 anos e parece que foi ontem que tudo começou. Mas estamos com a mesma vontade, a mesma energia de quando se iniciou a Ala dos Namorados"

Para o futuro, o grupo diz querer "deixar fluir, fazer concertos, reencontrar o público, voltar a estar com as pessoas, partilhar com elas as novas canções, voltar a celebrar as antigas".

Donos de sucessos como "Loucos de Lisboa", "Solta-se o beijo" e "Fim do mundo", a Ala dos Namorados regressa aos palcos para "celebrar a vida, a música e a arte", diz Nuno Guerreiro. E João Gil acrescenta, sumarizando tudo: "O que queremos mesmo é dar mais felicidade às pessoas".