Alec Baldwin entrega telemóvel para investigação a incidente mortal em filmagens

O ator norte-americano Alec Baldwin entregou o telemóvel às autoridades, no âmbito da investigação ao incidente mortal ocorrido na rodagem do filme "Rust", em outubro.

De acordo com as autoridades do condado de Santa Fé, Novo México, Alec Baldwin entregou o telemóvel na sexta-feira para recolha de informação, mensagens, vídeos, fotografias que possam estar relacionados com a produção daquele filme.

O incidente aconteceu a 11 de outubro passado, nas filmagens de "Rust", nas quais foi feito um disparo que vitimou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e causou ferimentos no realizador, Joel Souza.

Alec Baldwin assegura que não pressionou o gatilho da arma que matou a diretora de fotografia e que desconhece como é que terá surgido uma munição real nas filmagens.

O advogado do ator afirma que Alec Baldwin tem cooperado com as autoridades na investigação e que prova disso é a entrega voluntária do telemóvel.

O inquérito sobre o incidente ainda não levou a nenhuma prisão, nem foram atribuídas responsabilidades pela morte de Hutchins.