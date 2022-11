Alerta de tempestade para Braga e Lisboa

Há tempestades que não se vêm chegar, assim foi o caso do terremoto de voz doce Rosalía que atua esta sexta-feira, no Altice Fórum, em Braga com nova récita em Lisboa, na Altice Arena, no domingo.

Se motivação faltasse, Rosalía chega a Portugal esta sexta-feira, numa das semanas mais profícuas da sua carreira, depois de ter arrecadado na semana passada, na 23. Cerimónia dos Grammys Latinos, em Las Vegas vários prémios, entre eles "Álbum do ano", com "Motomami".

Com esta atribuição tornou-se na primeira artista feminina a conseguir dobrar o galardão, repetindo a façanha de 2019 em que ganhou na mesma categoria com "El mal querer". Arrecadou também o prémio de melhor álbum alternativo, melhor engenharia de produção e melhor design de embalagem.

Além dos quatro novos Grammys Latinos (já soma 12), e de um Grammy Award, protagonizou uma performance absolutamente mesmerizante, com um medley de "Hentai", com grande parte da letra censurada pelo seu caratér erótico ", "La Fama" e com a canção do verão "Despechá". Pelo meio ainda conseguiu deixar uma provocação com Rauw Alejandro, o novo namorado que se segue a C Tangana que imperturbável levou o prémio de canção do ano, com "Tocarte", numa colaboração com Jorge Drexler, na categoria em que também estava nomeada.

Uma carreira de êxito não pode ser apenas construída em cima de sopinhas quentes e a catalã sabe temperar as suas doses de escândalo, mandando recados cirúrgicos aqui e ali.

Novo tema para os nostálgicos

Para que os seus créditos de trabalhadora incansável não se percam, lançou há três dias o tema "Seguirya madre", numa colaboração no álbum "Flamenco, mausoleo de celebración, amor y muerte", do agente instigador dos flamencos Niño de Elche. A colaboração remete ao início da carreira da catalã com o seus trabalhos "El mal querer" ou " Los Ángeles", dedicados a revestir os códigos flamencos.

Já que nos 14 temas de "Motomami", apenas pisca o olho aos flamencos com as suas "Bulerías", em que deixa o recado: "Para mantenerme en pie, yo me maté 24/7, Eso es 'lo que tuve que hacer, Soy igual de cantaora, Igual de cantaora con un chándal de Versace que vestíita de bailaora". (Para manter-me em pé matei-me 24/7, isso foi o que tive de fazer, sou igualmente cantaora com uma camisola da Versace, que vestidita de bailaora). Sendo as restantes composições um rebuçado tutti frutti embrulhado em pop e ritmos latinos.

Quando "Motomami" foi lançado a 18 de março estreou em primeiro lugar no Global Album Chart do Spotify, algo inédito para um artista espanhol, teve também a estreia mais forte da Billboard do qualquer álbum latino de 2022, e alcançou a pontuação mais alta de sempre do Metacritic (95).

Motivos mais do que suficientes para que os dois concertos estejam esgotados há meses. Há que esperar por domingo para saber o nível das mazelas que nos deixará a tempestade.