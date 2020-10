Alexandra Lucas Coelho recebe em Braga Prémio de Literatura de Viagens

Hoje às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Alexandra Lucas Coelho recebe no dia 9 de outubro, em Braga, o Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga, no valor de 12.500 euros.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Braga refere que a entrega do prémio terá lugar no Museu Nogueira da Silva.

Alexandra Lucas Coelho foi distinguida pelo livro "Cinco Voltas na Bahia e Um Beijo para Caetano Veloso", uma escolha unânime do júri, presidido pelo presidente da Associação Portuguesa de Escritores (APE), José Manuel Mendes.

Do júri fizeram também parte o presidente do Grande Conselho do Conselho Nacional de Cultural, Guilherme d'Oliveira Martins, o professor da Universidade do Porto Fernando Batista e a professora da Universidade do Minho Isabel Cristina Mateus.

Com "Cinco Voltas na Bahia e Um Beijo para Caetano Veloso", Alexandra Lucas Coelho pretendeu responder a um desafio do músico Caetano Veloso: dedicar um livro inteiro à Bahia, o Estado, a cidade de Salvador e a terra onde o músico brasileiro nasceu, Santo Amaro da Purificação, como explicou a autora.

Este livro encerra uma trilogia luso-brasileira de Alexandra Lucas Coelho sobre o Brasil, composta também por "Vai, Brasil" (2013) e "Deus-Dará" (2016).

Esta é 3.ª edição do Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga, instituído pela APE com o patrocínio da Câmara Municipal de Braga.

Em 2018, o vencedor deste prémio foi Afonso Cruz com a obra "Jalan, Jalan", e em 2017, Paulo Moura com "Extremo Ocidental - Uma Viagem de Moto Pela Costa Ocidental Portuguesa, de Caminha a Monte Gordo".