O idadismo é uma doença gravíssima que afeta a sociedade ocidental, sem que existam grandes lóbis ou grupos preocupados com a sua propagação.

Hoje celebra-se o Dia Mundial da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa. Se há uma grande sensibilização social para que haja inclusão de todos os tipos de corpos, e todas as raças e todos os géneros, por que não existe a mesma preocupação em relação à idade?

Todos os anos se registam casos de abuso contra idosos. Abusos verbais, emotivos, financeiros, corporais. A celebração de hoje serve para promover a integração e o bem-estar do idoso.

Neste dia, a ONU relembra também que a discriminação etária é uma grave violação dos direitos humanos, exigindo o empenhamento dos governos, das instituições e da população para mudar a situação.

Segundo dados do Eurostat, Portugal registou 22,1% de pessoas com mais de 65 anos em 2020, a quarta mais alta da UE. A média europeia está nos 20,6%. À frente de Portugal estão apenas Itália, Grécia e Finlândia.

Na sociedade dos belos e jovens tudo parece longínquo, mas na verdade, se tudo correr de feição, toda a população irá envelhecer. Não há outra maneira de passar pela vida.

Se a ficção fosse um espelho da realidade, quase um quarto dos atores das novelas portuguesas teriam de ter mais de 65 anos. Tal está muito longe de acontecer. Além de Eunice Muñoz e Ruy de Carvalho, que outros atores nesta faixa etária consegue nomear que continuem a aparecer no pequeno ecrã?

De enaltecer o trabalho da Companhia Maior, fundada em 2010 por Luísa Taveira e Tiago Rodrigues, que apenas trabalha com artistas com mais de 60 anos. Aqui pode assistir ao trabalho "Maior" que a coreógrafa Clara Andermatt idealizou para a companhia:

Outro dos flagelos é a crença de que a beleza é exclusiva da juventude. Convém que se comecem a adotar novos padrões estéticos. Mas qualquer prateleira de supermercado é delatora do idadismo social: tintas de cabelo, cremes com todos os tipos de propriedades e produtos para evitar essa coisa terrível que é envelhecer. Uma das supermodelos mais antigas do Mundo é Carmen Dell'Orefice: aos 90 anos, continua a fazer as semanas de moda e continua a ser de uma beleza estonteante. Veja aqui uma entrevista com ela:

O Metropolitan Museum of Art realizou, em 2005, uma exposição sobre a carreira de Iris Apfel, a designer americana que cumpre em agosto próximo 100 anos e continua a ser uma lufada de ar fresco. Em 2014 estreou no Festival de Cinema de Nova Iorque o documentário "Iris", dirigido por Albert Maysles.

Aqui pode ver o trailer do documentário:

Para os mais saudosos existe também "Supergranny", uma série em que a avózinha de tudo era capaz:

E claro, as canções do Avô Cantigas, que tudo ensinava aos netos:

Continua a ser um contrassenso querer viver e não envelhecer. Há um século, a esperança média de vida em Portugal era de 35,06 anos. Alguém chame a Super Avó para nos dar com a sua carteira de tijolo e pôr ordem nisto tudo.