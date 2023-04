Aliados marejados pela liberdade e cravos vermelhos

Mariana Soares Hoje às 17:30 Facebook

A Avenida dos Aliados é o (epi)centro das comemorações populares do 25 de Abril no Porto. Concertos de Luta Livre e Brigada Victor Jara entre os principais atrativos.

No ano em que se assinalam 49 anos do fim da ditadura, as festividades começam esta segunda-feira com o concerto dos Luta Livre, projeto de Luís Varatojo dos Peste & Sida, e do Coral de Letras da Universidade do Porto, seguindo-se de um espetáculo de fogo de artifício ao bater da meia noite.

Na terça, a efeméride será assinalada com diferentes atividades.

Às 10 horas, a Praça do General Humberto Delgado torna-se ponto de encontro para jogos tradicionais.

Após o Desfile da Liberdade, que sai junto da antiga sede da PIDE no Largo de Soares dos Reis pelas 14.30 horas, sobem ao palco para cantar a liberdade, na Avenida dos Aliados, Jorge Lomba e a Brigada Victor Jara.

Jorge Lomba, representante de Portugal no Festival Europeu de Música Tradicional de 1995, atua pelas 15 horas, depois, às 16.15 horas, os holofotes recaem sobre a Brigada Victor Jara.

Toda a programação que celebra a Revolução dos Cravos é gratuita.