Alice conduz-nos de volta à infância

Iara Macedo Hoje às 17:15

O mundo das maravilhas ganha vida com a exposição "Magical garden" , que pode ser visitada na Jardim Botânico do Porto até 30 de outubro.

A exposição "Magical garden" retorna ao Jardim Botânico do Porto para contar a história de Alice no famoso País das Maravilhas, num projeto multissensorial à base de luz que conta com várias formas de arte interativa.

Com mais de 20 pontos de paragem, a mostra transporta-nos a um lugar de fantasia alucinante. Entre esculturas luminosas enormes, design de luz, música sonora e instalações multimédia, o espectador é convidado a aventurar-se num mundo situado entre o real e o imaginário.

"Alice in magical garden" inspira-se nos dois contos de Lewis Carroll e, como tal, divide o Jardim Botânico do Porto a meio.

O vídeo mapping, uma projeção de minuto e meio sobre a casa de Sophia de Mello Breyner Andresen, torna-se então a peça central divisória dos dois atos.

Tal como o primeiro livro, "Alice no País das Maravilhas", o ponto inicial do percurso representa a passagem de criança para adulto, através da qual Alice fica sem saber quem é.

Quando inspirado no segundo livro - "Alice do outro lado do espelho" -, que conta a história do País das Maravilhas, o jardim assume um caráter mais sentimental, simbolizando a vida de adulto quando procuramos voltar atrás.

Em ambas as zonas encontramos as icónicas personagens, como o Coelho Branco, a Lagarta Azul e a Rainha de Copas. Mas o imaginário de Alice é sempre a personagem principal da cativante história.

Além do visionamento da arte com outros olhos e a criação de um maior à vontade junto daqueles que não têm por hábito frequentar eventos culturais, o projeto do coletivo Ocubo procura incentivar a visita a um jardim por vezes esquecido na cidade.

Ainda por cima, trata-se de um evento que abrange todos os públicos, criando trajetos inclusivos e denominando-se para todas as gerações.

"Magical Garden" leva-nos ao imaginário da nossa infância, servindo como uma alegoria às nossas vidas onde tudo é possível acontecer.

"Alice in magical garden"

Jardim Botânico do Porto

até 30 de outubro