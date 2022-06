Alive com tributo à música eletrónica liderado por DJ Vibe

Festival, que regressa de 6 a 9 de julho a Algés, divulgou também novos nomes como Herman José, Salvador Martinha e Três Tristes Tigres.

Um momento de 12 horas a lembrar um tempo que tudo mudou na música eletrónica em Portugal, mais nomes nos palcos Heineken e Comédia e melhorias no recinto são algumas das novidades do NOS Alive reveladas esta quarta-feira. Falta só anunciar o EDP Fado.

São já três anos desde o último evento, lembrou Álvaro Covões, da Everything Is New, na apresentação. "Parece uma miragem", disse, salientando haver quem tenha bilhetes "há 900 dias" e quase 5 mil trabalhadores envolvidos, algo crucial num momento de retoma da cultura.

Uma novidade para 2022 é a homenagem a um momento decisivo em meados da década de 1990 quando, muito por impulso de António Cunha, se deu uma explosão das raves e da produção e internacionalização da música de dança nacional. À época, uma revista inglesa falava de "A paradise called Portugal". Esse será também o nome do momento, com curadoria de DJ Vibe, levando no dia 9 ao Clubbing 12 horas com o próprio Vibe, Temudo, Luís Leite, Stckman e Diana Oliveira, entre outros.

Outras novidades incluem Três Tristes Tigres e Lefty no Palco Heineken, e um Palco Comédia com Herman José, Salvador Matinha, Tio Jel e Inês Aires Pereira. Prometem-se também melhorias nas casas de banho, com um novo núcleo junto ao palco principal. Ao JN, Covões adiantou ainda que voltam também os copos recicláveis e que o cartaz com horários será divulgado a partir da próxima semana. O NOS Alive volta de 6 a 9 de julho a Algés e tem os dias 8 e 9 esgotados.