Alkantara arranca este sábado com 20 novas criações na programação

O Alkantara Festival volta a trazer, a partir de sábado e até dia 28 de novembro para os palcos de Lisboa, "corpos que abrem possibilidades para o futuro" e, numa edição em contexto de diminuição de restrições pandémicas, um reforço de "espaços de encontro e debate", segundo a direção artística.

Não tendo um foco temático, o festival dedicado às artes performativas - que este ano reúne 20 criações - procura "trabalhar a partir de propostas artísticas em que os corpos em cena abrem possibilidades para o futuro", sublinharam David Cabecinha e Carla Nobre Sousa.

O arranque do festival será marcado pelo bailarino e coreógrafo congolês Faustin Linyekula - em 2016 artista convidado da Bienal Artista na Cidade, em Lisboa - que irá apresentar, em estreia nacional, "História(s) do Teatro II", nos sábado e domingo, na Culturgest, uma peça que revisita a nação congolesa nos anos 1970 e a criação do Ballet National du Zaire, com três dos seus membros originais.

A programação continua com "Jezebel", da coreógrafa holandesa Cherish Menzo, sábado domingo e segunda, no Centro Cultural de Belém, na qual a artista se assume como "protagonista de um universo musical controlado por homens, o hip hop, para desconstruir estereótipos associados ao corpo hipersexualizado da mulher".

Nesses dias, a artista italiana Chiara Bersani estará no Teatro Nacional D. Maria II, com "Gentle Unicorn", para refletir sobre o significado político dos corpos, partindo da sua experiência de um corpo com deficiência para combater a estigmatização.

Neste fim de semana, a artista portuguesa Clara Amaral apresenta "She gave it to me I got it from her", na Biblioteca Palácio Galveias, numa programação com o Teatro do Bairro Alto. Clara Amaral tem desenvolvido um trabalho feminista, interseccional e interdisciplinar para explorar o aspeto performativo da leitura e da linguagem.

Segue-se "A Onda", da coreógrafa franco-argelina Nacera Belaza, no São Luiz Teatro Municipal, no dia 19 de novembro, em sessão única, uma peça em que "o domínio absoluto do movimento se estende aos elementos cénicos, que a coreógrafa doma habilmente e que sublimam os gestos".

Nos dias seguintes, Gaya de Medeiros, artista brasileira a viver em Portugal, estará no Teatro Nacional D. Maria II, a apresentar, em antestreia, "Atlas da Boca", uma investigação feita por dois corpos trans - Gaya de Medeiros e Ary Zara - sobre a boca "enquanto ponto de interseção das dicotomias identidade/voz, público/privado e erotismo/política".

De 21 a 23 de novembro, no São Luiz Teatro Municipal, Giorgia Ohanesian Nardin, "agitadora queer" de ascendência arménia, apresenta "Gisher | ?????", uma performance-vídeo que reúne o público à volta de uma fogueira, para um olhar sobre a Arménia e a partilha de experiências.

Também devido a essa diminuição das restrições, e de um reavivamento da atividade cultural, o festival quer "festejar e celebrar", acrescentou Carla Nobre Sousa, sobre a programação de festas, conversas com artistas, debates e aulas práticas.

Questionados sobre a forma como foi feita essa seleção de artistas para a edição deste ano, a co responsável da direção artística do evento dedicado às artes performativas indicou que se procurou "fazer um equilíbrio entre os artistas que já acompanham o festival há algum tempo e as novas propostas, trazendo inclusivamente criadores que não são conhecidos do público português".

Clara Amaral, Gabriela Carneiro da Cunha, Cherish Menzo, Chiara Bersani, Giorgia Ohanesian Nardin, Sonya Lindfors, Dana Michel e Nacera Belaza são outros dos artistas que irão trazer espetáculos à capital ao longo de cerca de duas semanas.

O Alkantara Festival 2021 regressará a palcos de Lisboa como a Culturgest, o Centro Cultural de Belém, o São Luiz Teatro Municipal, o Teatro do Bairro Alto e o Teatro Nacional D. Maria II, com oito propostas artísticas apresentadas em estreia nacional, dois projetos que se realizam no espaço público, e três que podem ser vistos no Espaço Alkantara, situado no bairro de Santos.

Iniciado em 1993 por Mónica Lapa, na altura com o nome "Danças na Cidade", o Alkantara voltou a ser um festival anual em 2020, com o objetivo de manter uma identidade internacional, com abertura à experimentação e cultura contemporâneas.