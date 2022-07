Alta intensidade dos britânicos Foals encerram a 26.ª edição do Super Rock 2022

Tiago Firmino Hoje às 08:42 Facebook

O grupo composto Yannis Philippakis, Jack Bevan e Jimmy Smith, que perdeu recentemente Walter Gervers e Edwin Congreave, justificaram o regresso ao festival com um concerto com muita energia, solos de guitarra e "rock and roll" no Parque das Nações, em Lisboa.

Foals apresentaram-se no Altice Arena com o seu estilo de músico característico marcado pelo rock alternativo e não desapontaram os milhares de festivaleiros que receberam a banda em êxtase.

A primeira música interpretada foi "Wake Me Up". Seguiram-se temas como "Moutains my Gates", "2AM", "My Number", "Neptune" e "2001".

A meio da performance, o vocalista Yannis Philippakis, que também tocava guitarra, pediu ao público para que todos se sentassem no chão e se levantassem apenas durante o tema "Spanish Sahara". A fasquia disparou quando passaram para músicas como "What Went Down". "Estamos a falar de rock and roll", disse o artista.

Ao longo do espetáculo, Yannis Philippakis foi brindando o público com solos de guitarra e no final não foi diferente. Foals despediram-se do palco ao som de "Two Steps, Twice" e, quando a banda já tinha saído, ficou apenas o vocalista a tocar guitarra enquanto o público aplaudia.

No dia em que a organização revelou que está confirmada a edição do próximo ano do festival, os Local Natives abriram o palco principal e seguiu-se Mayra Andrade. A cantora cabo-verdiana dedicou a sua atuação e orações às vítimas dos incêndios que acontecem todos os anos em Portugal. Os festivaleiros fizeram a festa com Mayra Andrade a dançar com o pianista e os guitarristas.

Capitão Fausto, acompanhado por Martim Sousa Tavares e vários músicos, transformaram o palco numa experiência em que o público acompanhou e cantou as letras das canções. Saíram "carregados" em aplausos e com os fãs a fazer um pedido: "Só mais uma! Só mais uma!"

A fechar, Jamie XX apareceu com um foco de luz no fundo do palco e apenas uma mesa de DJ. Os festivaleiros não resistiram em fazer a festa com o membro do grupo The XX.

No palco Somersby/EDP, Lhast, que está a preparar um novo álbum para sair em setembro, foi um dos grandes destaques. A atuação do artista agregou fãs que quiseram começar a fazer a festa desde cedo. Foals DJ Set, Tourist, Woodkid, Son Lux, DEclan MacKenna, Ganso e Claptone também lá passaram.

Já Lura, Golden Shumbers, Metamito e Filipe Karlsson entretiveram as pessoas que passaram pelo palco exterior.