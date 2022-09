Álvaro Cassuto recebe Prémio Vida e Obra pela Sociedade Portuguesa de Autores

JN/Agências Hoje às 09:57 Facebook

O maestro Álvaro Cassuto, 82 anos, recebe esta terça-feira, em Lisboa, o Prémio Vida e Obra, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA).

O maestro, que dirigiu, entre outras, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, e gravou a Integral das Sinfonias de Joly Braga Santos, junta esta distinção a outras como o Prémio Koussevitzky, para jovens maestros, atribuído, em 1969, pelo Tanglewood Music Center, dos Estados Unidos, e o Prémio Casa da Imprensa, de Portugal, em 1970.

Em 2009 foi condecorado pelo Presidente da República com o grau de Grande Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.

A cerimónia de entrega do Prémio Vida e Obra realiza-se às 18:00, no auditótio Frederico de Freitas, na sede da SPA, em Lisboa.

Álvaro Cassuto dirigiu as principais orquestras nacionais e, em 1988, fundou a Nova Filarmonia Portuguesa.

Segundo o Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa, é "um dos mais conceituados maestros portugueses" e "um dos principais divulgadores da obra do compositor português Joly Braga Santos [1924-1988], seu amigo e colega".

Em 2004, o álbum com a gravação da Quarta Sinfonia deste compositor, com a Orquestra Nacional da República da Irlanda, valeu-lhe o Prémio Internacional do Disco do MIDEM (Mercado Internacional do Disco e da Indústria de Entretenimento).

Nascido no Porto, a 17 de novembro de 1938, Álvaro Leon Cassutto estudou com os compositores Artur Santos (1914-1987) e Fernando Lopes-Graça (1906-1994) e, em 1960, frequentou os cursos internacionais de Darmstadt, na Alemanha, onde contactou com os compositores Karlheinz Stockhausen, Gyorgy Ligeti e Olivier Messian.