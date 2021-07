Álvaro Siza aumenta doações a Serralves

Catarina Ferreira Hoje às 17:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi apresentada esta manhã a conclusão das obras de recuperação e adaptação da Casa de Serralves.

Esta manhã foram assinados vários protocolos entre a Fundação de Serralves e os arquitetos Álvaro Siza e Carlos Castanheira.

Álvaro Siza doou um espólio de 100 desenhos realizados por si, que passarão a integrar a Coleção de Serralves. Como explicou Ana Pinho, presidente do Conselho de Administração da Fundação, "é sabido que, além de arquiteto, desenha magistralmente".

Foi igualmente doada uma importante coleção de 7000 fotografias que registam a evolução da obra de Siza, documentando projetos e construções, e que assim alargará o arquivo de Álvaro Siza anteriormente doado a Serralves. Outro dos contratos ontem formalizados prevê o alargamento do prazo do depósito do acervo que já se encontrava em Serralves desde janeiro de 2020, dos cinco anos inicialmente previstos para 25.

Além destes, foram assinados dois protocolos que formalizam o depósito naquela instituição de 50 maquetes de projetos de obras construídas na Ásia, assinadas em parceria por Álvaro Siza e Carlos Castanheira; de 128 esquissos originais de projetos também desenvolvidos na Ásia nos últimos 17 anos; e de mais de 90 objetos também com valor documental.

Carlos Castanheira referiu que "desde 1981 que guardo coisas do Álvaro Siza, o que não é fácil. Algumas delas viajaram pela Europa. Chegou a hora de Serralves abrir as portas à arquitetura".

Álvaro Siza sublinhou que "algum dia iria morrer, por isso era importante doar o material para estudantes e arquitetos analisarem. Não o deixar apenas nos arquivos das câmaras, mas tratá-lo e ajudar a promover e divulgar atividades várias como acontece noutros museus de arte contemporânea". O acervo de Siza fica agora distribuído entre Montreal e a Fundação de Serralves.

Uma casa antiga tal e qual como nova

Álvaro Siza olha para "Maman" e diz que a escultura de Louise Bourgeois parece feita para estar ali. A obra de restauro da Casa de Serralves não implicou grandes modificações. As mexidas mais importantes foram ao nível do ar condicionado, essencial para preservar as obras de arte a uma temperatura estável e agora colocado em fendas quase imperceptíveis na parede. Foram também feitas obras de acessibilidade, instalando um elevador e um quarto de banho para deficientes. Rui Moreira disse que a obra, comparticipada com um milhão de euros pela autarquia, é um "empowerment" de quem não deixou que a colecção Miró saísse do país. Mas que este não será de todo um "Museu Miró".