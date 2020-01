Álvaro Siza e Souto de Moura: íntimos, geniais e sem cerimónias

Filipa Silva Hoje às 13:00 Facebook

A frase saiu a Eduardo Souto de Moura várias vezes: "O que admiro no Siza...". Primeiro, referiu a "capacidade que ele tem de se renovar"; mais tarde, louvou-lhe o "método", para concluir, à frente, talvez com a mais surpreendente das evocações: "Para dizer a verdade, a coisa que mais admiro no Siza, que é um elogio, é a dificuldade que tem a fazer arquitetura. Vê-se aflito! E isso é genial".

Estamos na primeira parte da conferência "Diálogos cruzados", que encheu na sexta-feira o Auditório de Serralves, no Porto. Era a vez de Souto de Moura, acompanhado por Kenneth Frampton - arquiteto e historiador fundamental na divulgação internacional da arquitetura portuguesa -, falar do trabalho de Álvaro Siza, a propósito das exposições retrospetivas que ambos têm a decorrer no Grande Porto [ver texto ao lado].

No dia seguinte, na Casa da Arquitetura, em Matosinhos, os papéis inverteram-se e foi Álvaro Siza, sentado ao lado do historiador Francesco Dal Co, a recordar aos presentes, num salão também apinhado de gente, como o impressionou a "segurança" do jovem Souto de Moura quando se conheceram. Portugal vivia o pós-25 de Abril e foi o então estudante de Arquitetura a procurá-lo para o convidar a participar no SAAL (Serviço de Ambulatório de Apoio Local). "Tinha um conhecimento vasto que não se circunscrevia à arquitetura", lembrou Siza. Eram os primeiros sinais da procura de uma "globalidade" que Siza vê na arquitetura de Souto de Moura: "o que ele desenha tem esse abraço na paisagem".