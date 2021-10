Amadora BD 2021: Terminar em grande

F. Cleto e Pina Hoje às 13:36 Facebook

Autores de Lucky Luke e Michel Vaillant nos últimos dias do festival.

A decorrer até ao próximo dia 1 de novembro, o Amadora BD 2021 - 32.ª Festival Internacional de Banda Desenhada garante um encerramento em grande para quem gosta de quadradinhos.

Este fim de semana, a programação, que pode ser consultada no site do Amadora BD, apresenta como cabeças de cartaz Achdé, desenhador da série principal de Lucky Luke; e Benjamin Beneteau e Marc Bourgne, integrantes da atual equipa criativa de Michel Vaillant. E certamente que os visitantes não ficarão indiferentes à presença dos desenhadores portugueses Miguel Mendonça e Daniel Henriques, que trabalham para a editora americana DC Comics, convidados a propósito da exposição dedicada a Mulher Maravilha. Finalmente, Filipe Melo, Joana Afonso e Ricardo Santo, cujas obras foram distinguidas pelo júri dos Prémios de BD da Amadora, também estarão no festival, bem como quase meia centena de outros autores.

O regresso à fórmula presencial obrigou a organização a encontrar uma nova casa para o festival, uma vez que o Fórum Luís de Camões, que acolheu as últimas edições, está transformado em centro de vacinação.

A escolha recaiu no Ski Skate Amadora Park, que tem recebido bastantes elogios, apesar de ser menos acessível através de transportes públicos, fator que a organização tentou atenuar com autocarros gratuitos a partir da Estação da Reboleira.

No local estão instaladas duas grandes bolhas. Na primeira encontram-se as exposições, que privilegiam os originais enquadrados em cenários apropriados, montadas num percurso labiríntico que permite passar de umas para outras. Os maiores destaques vão para "80 anos de Diana, a Mulher Maravilha: Guerreira e pacifista" e "75 anos de Lucky Luke: Herdeiros de Morris", pela visão global que apresentam do percurso e das variações das personagens; para os originais de "Drácula, de Georges Bess"; a variedade de propostas de "Comic heart - Uma coletiva de autores portugueses"; e para as cenografias de "Verões felizes", "Michel Vaillant" e "Corvo V: Inimigos íntimos".

Quanto à segunda bolha, acolhe os stands da Feira do Livro de BD, o palco onde têm lugar as apresentações e debates e a zona de autógrafos. Devido à grande afluência de público, no primeiro fim de semana este espaço revelou-se pequeno, obrigando a filas de espera no exterior, o que se poderá tornar um problema se a meteorologia não ajudar.

Além do núcleo central, que encerra no próximo dia 1, o Amadora BD tem patentes exposições noutros locais: "O bom filho à casa torna", uma retrospetiva de Jorge Miguel, e "Marcello Quintanilha: Chão de estrelas", ambas na Galeria Municipal Artur Bual, que podem ser visitadas até 14 de novembro; e "Desvio", de Bernardo P. Carvalho e Ana Pessoa, na Biblioteca Fernando Piteira Santos, até fevereiro.