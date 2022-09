Amadora BD 2022 anuncia exposições e convidados

F. Cleto e Pina Hoje às 20:39 Facebook

Ski Skate Amadora Park acolhe 33.ª edição do festival de 20 a 30 de Outubro.

A mês e meio do seu arranque, o Amadora BD - Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora revelou a sua programação e boa parte dos autores convidados que estarão presentes.

Como já tinha sido anunciado, a Relação Portugal-França é a linha condutora do evento, "reforçando o objetivo comum de dar visibilidade ao talento e à criatividade dos dois países". Desta forma, uma das mostras assenta numa parceria que o Amadora BD estabeleceu com o Festival de Lyon, que estreou no início do verão a mostra "4 quartos (e são nossos)", que " junta quatro autoras - Mosi, Patrícia Guimarães, Elléa Bird e Blanche Sabbah - em torno da visibilidade feminina, dos direitos das mulheres, das muitas questões que cruzam estas e outras lutas".

O principal realce deste ano, no entanto, vai para os "60 Anos do Homem-Aranha", que "destaca os principais autores que trabalharam a personagem e os momentos mais marcantes da vida de uma das figuras de banda desenhada mais emblemáticas de sempre", com uma atenção especial às suas vivências no nosso país.

"Balada para Sophie", de Filipe Melo e Juan Cavia, premiada na edição de 2021 como a Melhor Obra de Banda Desenhada de Autor Português, terá direito a exposição própria e o desenhador foi o responsável pelo cartaz deste ano.

A série "Armazém Central", de Régis Loisel e Jean-Louis Tripp, os "45 anos de Thorgal", uma "Antologia da editora Comic Heart" e os álbuns "Os Portugueses", de Olivier Afonso e Chico e "Companheiros da Penumbra", de Nunsky, serão também temas de exposições bem como a obra de Hugo Van Der Ding.

Fora do núcleo central, estarão "Desenhar no Escuro", de António Jorge Gonçalves, "O Mestre do Terror: Jayme Cortez" e "Panoramas", de André Carrilho, esta última já patente na Galeria Municipal Artur Bual.

Para além dos criadores já referidos, a organização já anunciou também a presença de Bob McLeod, ilustrador do Homem-Aranha, e dos brasileiros Marcelo Quintanilha e Rodolfo Oliveira.

Na área disponível para o Amadora BD, com cerca de 2100 m2, para além das exposições, haverá uma Feira do Livro, Zona de Autógrafos, Auditório e, pela primeira vez, um espaço gaming.

O festival terminará no dia 30 com a habitual cerimónia de entrega dos Prémios de Banda Desenhada da Amadora (PBDA) que este ano atribui novamente um prémio pecuniário no valor de 5.000 €, à Melhor Obra de Banda Desenhada de Autor Português.