Amadora BD regressa em modo presencial

Ski Skate Amadora Park acolhe evento no final de Outubro

O Ski Skate Amadora Park vai acolher pela primeira vez o Festival Amadora BD , entre os dias 21 de Outubro e 1 de Novembro.

Depois de uma versão online no ano passado, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19, a organização anunciou que a 32.ª edição do festival, que conta com um cartaz da autoria de Roberto Gomes, retomará a sua realização física, em modo presencial, embora algumas das realizações agendadas possam assumir um formato híbrido.

Para além do núcleo principal do evento, no Ski Skate Amadora Park, a Bedeteca da Cidade e a Galeria Municipal Artur Bual também acolherão exposições, cujo conteúdo ainda não foi divulgado.

Como habitualmente, a programação deste ano também irá ncluir lançamentos, sessões de autógrafos, apresentações e palestras.

Para além do regresso em modo presencial e da mudança do núcleo central do festival, que nos últimos anos esteve alojado no Fórum Luís de Camões, outra das novidades do 32.ª Amadora BD é a atribuição de um valor pecuniário de 5000 euros à obra vencedora do prémio para Melhor Banda

Desenhada de Autor Português, o mais alto alguma vez atribuído em Portugal neste género. O júri da edição deste ano será constituído por Pedro Cleto (Presidente do Júri, em representação da C.M. Amadora), um Representante designado pelo Clube Português de Banda Desenhada e o Representante da Escola Ar.Co, o professor de Banda Desenhada, Daniel Lima.

O regulamento destes prémios, bem como o do Concurso de Banda Desenhada da Amadora já podem ser consultados no site da câmara municipal local, sendo que o tema deste último é "A pandemia e a banda desenhada".