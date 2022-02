"Amar Amália" chega a França

Catarina Ferreira Hoje às 09:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Espetáculo será apresentado a 17 de junho em Paris. O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira na capital francesa.

Depois de uma digressão em Portugal, "Amar Amália" parte agora para uma tour internacional que arranca com um espetáculo no Palais de Congrés, na capital francesa, em junho.

A produção contará em França com um elenco eclético, com as vozes de Paulo de Carvalho e Aurea, além dos fadistas Cuca Roseta, Marco Rodrigues e Sara Correia.

Na direção musical estará Marino de Freitas, com Luís Guerreiro na guitarra portuguesa, Flávio Cardoso na viola de fado, Vicky Marques na percussão e Rúben Alves nas teclas.

A escolha da cidade luz não foi acidental, como explica a direção do espetáculo, em comunicado, Amália Rodrigues dizia "De Paris parti para o Mundo", e foi também nesta cidade que em 1985 recebeu a Comenda das Artes e das Letras pelo então ministro da Cultura francês, Jack Lang.

Com "Amar Amália" pretende-se, através de múltiplas vozes, recriar o repertório da diva nacional.

Os bilhetes para o espetáculo já se encontram à venda.