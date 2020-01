Amazon Prime Video disponível na Vodafone TV

JN Hoje às 15:28 Facebook

A Vodafone anunciou, esta quinta-feira,que já disponibiliza o serviço Amazon Prime Video na sua plataforma, à semelhança do que já acontece com a Netflix ou a HBO Portugal.

"A aplicação está, a partir de hoje, disponível em todas as TV boxes de última geração da Vodafone - VBox 4K and VBoxPro 4K", explica a empresa.

O Amazon Prime Video é um serviço de streaming com conteúdos próprios e um concorrente de plataformas como a Netflix ou HBO.

Quam subscrever o Prime Video terá acesso a um catálogo de filmes e séries de produção própria, como "The Marvelous Mrs. Maisel", "The Man in the High Castle", "The Grand Tour", "Tom Clancy"s Jack Ryan" ou "Modern Love".

Depois de um período experimental gratuito de sete dias, o valor da mensalidade nos seis primeiros meses é de €2,99/mês, passando depois a €5,99/mês após esse período promocional.