Ameaça sobrenatural, mistério macabro. Eis o regresso de "Stranger things"

Novos episódios da série de culto nos ecrãs de todo o mundo esta sexta-feira. Apenas em julho poder-se-á ver a quarta temporada na integra.

Os fãs esperaram e desesperaram, mas a nova temporada da série "Stranger things" estreia já esta sexta-feira na plataforma Netflix.

Na narrativa, passaram-se seis meses desde a batalha no centro comercial Starcourt, que deixou um rasto de terror e destruição na cidade de Hawkins. Após o conflito, o grupo de amigos no epicentro da série (Eleven, Mike, Dustin, Lucas) decidiu seguir caminhos diferentes e, pela primeira vez, vivem em pontos diferentes da América. Ainda que Eleven, personagem principal interpretada por Millie Bobby Brown, queira acreditar que tudo corre bem, o bullying que sofre na nova escola torna a adaptação mais complicada - a que acresce o facto de ter perdido os poderes telepáticos e psicocinéticos.

O que a adolescente não imagina é que uma aterradora ameaça sobrenatural está para chegar. Com ela, vem um mistério macabro cuja resolução pode, finalmente, colocar um ponto final aos horrores causados pelo mundo invertido.

Entre as curvas e contracurvas narrativas desta nova leva de episódios de "Stranger things", destaque para a reaparição de Jim Hopper (David Harbour), o pai adotivo de Eleven.

Os episódios desta nova temporada contam com uma duração não muito comum em produções da Netflix, uma vez que todos têm mais de uma hora.

A parte 1 da quarta temporada de "Stranger things" chega esta sexta-feira aos ecrãs mundiais. A parte 2 estará disponível a 1 de julho.

De nicho a fenómeno global

Desde 2016, ano em que se estreou, "Stranger things" já conquistou mais de 65 galardões e 175 nomeações para prémios, incluindo Emmy, Globos de Ouro e Grammy.

Criada pelos irmãos Duffer é, atualmente, um dos títulos mais vistos do catálogo da Netflix. Com 582 milhões de horas de visualização, a temporada 3 está em segundo lugar no top 10 de séries em língua inglesa da plataforma de streaming.