Amor Electro fazem pausa, mas "não é um adeus"

Os Amor Electro vão fazer uma pausa criativa por tempo "indefinido". Os músicos, que se uniram como banda em 2010, têm novos planos no horizonte.

"Queremos partilhar com todos uma decisão que foi pensada e ponderada em conjunto. Os Amor Electro vão fazer uma pausa criativa indefinida, dando espaço a novos projectos paralelos. Não é um adeus, mas sim um até já", escreveu o grupo, em comunicado divulgado esta quinta-feira, notando que, "quando se recebe a mudança de coração aberto", dá-se espaço à evolução pessoal e profissional.

"Foram, até agora, 11 anos sem parar, sempre com o compromisso de entregar a nossa arte a todos vocês, da melhor forma que sabíamos e conseguíamos", lembrou o conjunto de Marisa Liz (vocalista), Tiago Pais Dias (guitarrista e multi-instrumentista), Ricardo Vasconcelos (teclista) e Mauro Ramos (baterista), recordando um "caminho maravilhoso, com muitas alegrias, histórias e experiências únicas de uma vida", marcado recentemente pela perda do baixista Rui Rechena, que morreu em 2019, aos 53 anos.

Apontando para o futuro, o grupo popularizado pelos temas "Rosa Sangue", "A Máquina" e "Mar Salgado" antecipa "novas etapas", mas sempre com a mesma missão de "partilhar sensações e emoções através da arte da música". "Não existem palavras suficientes que possam explicar o quão gratos somos por vos termos tido sempre a nosso lado durante esta última década, acreditando em nós e acreditando no que fazíamos", lê-se na missiva aos fãs.

Os músicos esclarecem ainda que todos os concertos que estão marcados serão cumpridos. "A 300%", prometem.

