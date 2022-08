Amor, sem segredos nem fronteiras

João Antunes Hoje às 22:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Chega agora às salas de cinema em Portugal "Nós duas", uma bela estreia de Filippo Meneghetti, apesar de tardia.

O mercado de distribuição e exibição de cinema independente em Portugal é muito reduzido. A grande responsabilidade é do espectador, deve dizer-se sem medos. Ficar em casa a ver televisão e queixar-se de que não há bons filmes para ver em sala é uma contradição - e não é verdade.

Tirando os blockbusters, os filmes da Marvel e da Disney, o número de bilhetes vendidos para filmes de excelência que cá chegam é, por vezes, patético, não ultrapassando algumas centenas em todo o país. Do divórcio eterno com o cinema português - filmes e não "coisas" que às vezes aparecem por aí - já nem se fala.

Não é, pois, estranho que um filme de 2019 como "Nós duas" tenha demorado tanto a chegar às nossas salas de cinema. Vítima da pandemia e do primeiro confinamento, a auspiciosa estreia na longa-metragem de Filippo Meneghetti só agora encontra espaço para o tão desejado convívio com o espetador.

"Nós duas" centra-se em duas mulheres já retiradas da vida profissional que há muito são amantes, embora os vizinhos e a família de uma delas - a outra vive fora do seu país natal - pense que Nina e Madeleine são apenas vizinhas do último andar num prédio na pequena localidade em que habitam.

Um acontecimento tão inesperado como trágico, não se pode revelar mais, irá colocar à prova o amor entre estas mulheres e obrigá-las a revelar o eu antigo segredo. Meneghetti, com a bagagem das curtas e do documentário que realizou, criou uma história simples mas eficaz, jogando muito com os silêncios e com diálogos que, quando jorram, são incisivos e marcantes - no direito ao amor, sem olhar a condição social, género ou idade.

Não admira, pois, que o realizador tenha convencido realizadores e fundos de investimento de vários países europeus, França, Bélgica e Luxemburgo, ainda um interessante polo de coprodução. E que nos ofereça, sobretudo, um "duelo" tão intenso, delicado e humano de atrizes: a Barbara Sukowa revelada por Fassbinder e a lenda do teatro francês Martine Chevallier. Por vezes, basta um olhar para se criar uma personagem