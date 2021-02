Catarina Ferreira Hoje às 10:54 Facebook

O amor é cego, é doido, capaz de nos fazer cometer as maiores loucuras. Os amores impossíveis são como as histórias de ficção: apesar de irem contra toda a razoabilidade, há uma suspensão temporária da realidade, uma chama inexplicável que produz um clarão e uma cegueira a todo o pragmatismo. E uma fogueira no coração. Os efémeros momentos dos amores impossíveis unem a Humanidade. Mas, a longo prazo, até o ogre de "Shrek para sempre" quis uma pausa da vida doméstica com uma princesa. Pagando caro, claro.

No dia de hoje nasceu Wilhelm Grimm, o mais novo dos Irmãos Grimm, que nos deixaram um dos maiores tesouros literários infantis. O antropólogo e o seu irmão Jacob estudaram na Universidade de Marburg, na Alemanha, e passaram a vida inteira juntos. Graças a eles temos o imaginário comum de histórias como "Hänsel e Gretel" , "Branca de Neve e os sete anões", "Os músicos de Bremen", "Rapunzel", "O sapateiro e os elfos", "Rumpelstilzchen ", "O flautista de Hamelin" ou "O príncipe sapo". Para algumas gerações pode passar a ideia de que estas criações nasceram nos filmes da Walt Disney, mas não poderia estar mais equivocados.

Todas as crianças e adultos merecem ler no confinamento os contos originais que esta dupla deixou. Há várias edições nacionais dos contos completos dos Irmãos Grimm. Aos olhos do politicamente correto, a vida infantil era bem mais dura no século XVIII.

E foi essa busca pelo politicamente correto que levou James Finn Garner a escrever "Histórias tradicionais politicamente corretas", um livro absolutamente hilariante sobre a reinterpretação moderna destes contos.

Além de todo o catálogo Walt Disney que traduziu e adptou visualmente as personagens dos Irmãos Grimm, a saga Shrek que congrega todos esses personagens é absolutamente obrigatória. Os filmes são exibidos frequentemente na televisão e fazem parte do catálogo da Netflix. E nem só o ogre e a princesa sofrem de amores impossíveis: o Burro casa com um dragão, um amor interespécies. O Gato das Botas não foi tão longe e apaixonou-se por Kitty Patas Fofas.

A música é dos impressionantes mexicanos Rodrigo y Gabriela.

Paula Rego é uma das artistas que tem dos trabalhos mais impactantes na reinterpretação de contos infantis. Hoje assinala-se uma importante efeméride: em 2005, o Royal Mail (correios ingleses) lançou mais de cem milhões de selos ilustrados com pinturas de Paula Rego sobre a obra de "Jane Eyre". A coleção especial utilizou seis litografias da artista portuguesa para assinalar os 150 anos da morte da escritora Charlotte Brontë. Paula Rego tem um livro de pintura dedicado a "Jane Eyre".

A história de uma rapariga órfã que se tornou governanta e encontra o amor verdadeiro numa mansão fantasmagórica, redimindo um herói atormentado, chegou ao topo de listas de melhores histórias de amor desde a primeira publicação em 1847, e com alguma razão. É o romance gótico perfeito, mistura mistério, horror e o cenário clássico de um castelo medieval.

Há dezenas de versões de "Jane Eyre", incluindo séries e telefilmes. O Canal Hollywood exibe hoje à noite a versão feita em 2011 por Cary Joji Fukunaga.

O que distingue esta versão é a estrutura: em vez de contar a história de forma linear, começa num momento de crise avançado na história e narra a maior parte da história em flashback, o que funciona para comprimir com eficácia um longo romance. O elenco tem Mia Wasikowska e Michael Fassbender nos principais papéis. Mais uma história de amor impossível para rematar o dia de hoje. Aqui uma entrevista com o realizador.