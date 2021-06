Amplifest adiado para 2022

Hoje às 11:22 Facebook

O festival Amplifest 2021 será adiado para dois fins de semana em outubro de 2022, no Hard Club, no Porto.

O comunicado foi feito hoje pela promotora Amplificasom que alega: "Os sucessivos adiamentos de tours de bandas confirmadas para o evento, a ausência de alternativas em linha com a identidade de programação do evento, as incertezas sobre as regras a aplicar ao setor e sobre o desenvolvimento da pandemia são os pontos principais apontados pela organização para a tomada desta decisão" divulgaram.

O Amplifest 2022 vai, pela primeira vez na sua história, de uma década, ocupar dois fins de semana. O primeiro, a ter lugar entre 7 e 9 de outubro, respeitará, no possível, o alinhamento anunciado e esgotado para este ano. Confirmados estão já: Amenra, Caspian, Cult of Luna, Elder, Holy Fawn, Irist, Jo Quail, Oranssi Pazuzu, Pallbearer e Telepathy.

A novidade, terá lugar entre os dias 13 e 15 de outubro, também no Hard Club do Porto e conta já com uma confirmação de peso: o regresso (em data única em Portugal) dos Godspeed You! Black Emperor!

A Amplificasom deu um período de 14 dias úteis para pedidos de devolução a todos os portadores de bilhetes para a edição 2021. A mesma deverá ser feita, de 11 a 28 de outubro de 2021, através da See Tickets.

Os portadores de bilhetes para a edição 2021 que pretendam fazer transitar para 2022 não terão de fazer nada, ficando o bilhete automaticamente válido para o primeiro fim de semana de programação. Aos portadores de bilhetes para a edição de 2021 do festival que decidam mantê-lo será dada ainda a possibilidade de compra de bilhetes para o segundo fim de semana a um preço promocional de 90 euros, entre 15 de junho a 15 de agosto, sujeito a disponibilidade.