Ana Castela e Gustavo Mioto levam ritmos quentes ao North Festival

Ana Castela, artista mais ouvida no Spotify Brasil, e Gustavo Mioto, um dos maiores talentos da música brasileira, atuam pela primeira vez em Portugal, no North Festival, a 27 de maio.

A pouco mais de três meses do regresso do North Festival, a organização do evento, que decorre de 26 a 28 de maio na Alfândega do Porto, dá a conhecer mais dois nomes do cartaz, que conta já com Robbie Williams como cabeça de cartaz do último dia. Ana Castela, que é a artista brasileira mais ouvida no Spotify neste momento, conhecida pelas músicas "Pipoco", "Roça em Mim" e "Boiadeira", e Gustavo Mioto, autor de êxitos como "Com ou Sem Mim", "Apaga a Luz" ou "Coladinha em Mim" (com a participação de Anitta), atuam no festival a 27 de maio, "dia em que os ritmos quentes e as boas vibrações sobem ao palco com vista privilegiada para o rio Douro".

Segundo a Vibes & Beats, promotora do evento, "Ana Castela é já um nome que dá (e dará) muito que falar". Depois de, em 2021, ter lançado o seu primeiro single, "Boiadeira", popularizou-se em poucas horas nas plataformas de streaming e nas redes sociais, ao ponto de a cantora brasileira, já apontada como a sucessora de Marília Mendonça, ter lançado um remix da música, numa versão que conta com a participação do DJ Lucas Beat.

"Seguiu-se o segundo single, "Nois é da Roça Bebé", e, mais recentemente, "Pipoco", "Roça em Mim" e "NEON", hits que viralizaram e que contam com milhões de visualizações nos canais digitais", pode ler-se em comunicado da promotora, que destaca a pegada digital da artista: conta com mais de cinco milhões de seguidores no Instagram, mais de 5,4 milhões de seguidores no TikTok e mais de 1,5 milhões de subscritores no YouTube.

Pelo palco do North Festival passará também Gustavo Mioto, um dos selecionados na categoria "Música" da lista Forbes Brasil, em 2020, graças ao sucesso de "Com ou Sem Mim", o tema mais tocado do ano nas rádios do país depois da distinção. Com uma carreira musical com mais de uma década, Gustavo Mioto contava, em 2012, com cinco álbuns lançados e, dois anos mais tarde, em 2014, gravava o primeiro DVD, com a participação especial de Luan Santana e Cristiano Araújo. Em 2017, o artista, considerado um dos principais nomes do cenário sertanejo atual, dividia o palco com Anitta, Gusttavo Lima, Jorge & Mateus e Maiara & Maraisa. Em 2022, Gustavo Mioto alcançou o número um do Spotify Brasil, com "Eu gosta assim" e "Fora de mim".

Os bilhetes para o segundo dia do North Festival estão à venda nos locais habituais por 55 euros, enquanto os ingressos VIP para o mesmo dia custam 150 euros.