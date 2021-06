Ana Luísa Amaral: "A arte não nos equilibra, desarruma-nos"

Sérgio Almeida Hoje às 13:06 Facebook

Pelo "compromisso com os direitos e liberdades", mas também pelo elogio do "pequeno e do quotidiano", Ana Luísa Amaral foi contemplada há dias com o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, atribuído pelo Património Nacional Espanhol e pela Universidade de Salamanca.

Ao JN, a poetisa, investigadora e tradutora (que entretanto recebeu mais um prémio, o Francisco Sá de Miranda) sublinha o contentamento por integrar um rol restrito de autores galardoados com a mesma distinção.

O que lhe passou pela cabeça quando soube que tinha ganho o Prémio Rainha Sofia?