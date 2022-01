Ana Luísa Amaral: "Sou enfim do Norte, este é o meu mar, a minha gente"

Poeta será homenageada na Feira do Livro do Porto deste ano. A nona tília do jardim terá o seu nome. Rui Moreira elogia-lhe o "talento inato e inacabado".

A figura central da Feira do Livro do Porto, que regressa aos Jardins do Palácio de Cristal em setembro, é a poeta Ana Luísa Amaral (Lisboa, 1956), sabe o JN. A homenagem apanha desprevenida a autora de "Mundo", que terá uma tília batizada com o seu nome na avenida que hoje é casa simbólica de escritores como Sophia de Mello Breyner, Eduardo Lourenço ou Mário Cláudio. A poeta, que é também romancista, ensaísta, dramaturga e cronista, representará a nona árvore plantada, a quarta mulher consagrada, a primeira autora viva depois de Agustina - a autora de "Sibila" morreria quatro anos depois do tributo, mas à época já não escrevia.

"Celebrar alguém plantando uma árvore tem um sentido vital muito forte. É um gesto de vida, de renovação, de continuidade, de esperança no futuro", afirmou ao JN, confessando não esperar ser escolhida, mas reconhecendo que a escolha deixa-a "profundamente feliz". Também porque, pela primeira vez, vê "apaziguada" a geografia afetiva: a mulher de 65 que desde os nove suspira, nostálgica, por Lisboa e por Sintra, onde viveu, inebriada, a infância, que cresceu a chorar com o "mar agreste do Norte" em que não se reconhecia, e que sempre se sentiu inquilina de "qualquer coisa de intermédio", suspira de alívio: "Cheguei enfim ao Norte", exclama. "Sou de cá. Esta é a minha gente, este é o meu mar. Os meus esteios emocionais estão todos aqui. São como as pontes do Porto", diz, citando o poema que dedicou à cidade mesmo antes de a aceitar como sua. "Podem ser de sentido, de betão,/ de ferro ou de outras coisas mais humanas,/ as pontes de que falo./ E equilibram as coisas e as gentes,/ e aproximam palavras,/ fazendo-as de reforços mais oblíquos/ e aos acentos que delas/ são o centro".