Ana Moura: "Estou como se estivesse a começar "

"Casa Guilhermina" é o novo disco de Ana Moura. Um trabalho de homenagem à família, à liberdade e à multiculturalidade que revela uma artista "disponível para descobrir outros caminhos".

O fado, o fandango ribatejano, o kizomba, o folclore, o flamenco, o semba, todos moram no novo disco de Ana Moura. "Casa Guilhermina" é uma viagem à multiculturalidade da fadista, da sua família e do seu Portugal, mas é também um trabalho quase revolucionário, que cria toda uma nova sonoridade, numa ousada mudança de caminho que a cantora assume que hesitou em tomar. Ao JN, Ana Moura fala de família, de coragem, de riscos e do papel do público neste seu percurso já de 20 anos, mas que agora, sente, sabe a começo.

Sobre si, escrevia-se há dias que teve neste disco a coragem que Amália não teve. Concorda?

Confesso que não li a fundo, vi, mas ando numa vida tão corrida que não li. Falando sem saber exatamente o que referia, penso que a Amália foi super, super corajosa. Porque cantou poetas que não eram considerados fado por exemplo, a vários níveis. Para a sua altura, foi muito corajosa.