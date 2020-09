Ana Rocha de Sousa ganha Bisato d´Oro em Veneza

Hoje às 17:58 Facebook

Twitter

Partilhar

"Listen"", a primeira longa-metragem da realizadora portuguesa Ana Rocha de Sousa, foi distinguida esta sexta-feira com o Prémio Bisato d"Oro para Melhor Realização, atribuído por um júri de critica independente.

O filme foi também o vencedor do prémio Sorriso Diverso Venezia, pela sua abordagem às questões sociais.

Produzido pela Bando à Parte, em coprodução com a Pinball London, "Listen", baseado em factos reais, aborda o drama de um casal português emigrado em Londres, a quem os serviços sociais retiraram os filhos. O filme retrata a luta pela união da família após um erro irreversível.

A longa esteve em competição na secção oficilal "Horizontes" da 77.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, onde teve estreia mundial a 8 de setembro. É protagonizado por Lúcia Moniz, Ruben Garcia, pela atriz britânica Sophia Myles e chega aos cinemas nacionais em 2021.

Ana Rocha de Sousa estudou cinema em Londres e assinou duas curtas-metragens: "Jantamos cedo" (2009) e "Minha alma and you" (2013).

No passado, o cinema português foi também distinguido com o Bisato d'Oro. Tiago Gudes venceu o prémio de realização, com "A herdade".