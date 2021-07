Anabela e Margarida Moreira: "A maioria do público não sabe que somos duas"

João Antunes Hoje às 13:04 Facebook

Anabela e Margarida Moreira interpretam "O último banho", desde esta semana nas salas.

Primeira longa-metragem de David Bonneville, "O último banho", coloca as gémeas Anabela e Margarida Moreira de novo no mesmo projeto. Anabela é uma freira que tem de abandonar o convento para tomar conta do sobrinho adolescente, depois da morte do avô, com quem vivia após ter sido abandonado pela mãe, interpretada por Margarida. As duas atrizes falam deste filme e do seu percurso.

O que vos disse o David Bonneville para vos convencer a fazerem o filme juntas?