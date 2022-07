Anas Basbousi: "Os meus professores e assistentes sociais são os meus heróis"

João Antunes Hoje às 20:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Rapper marroquino Anas Basbousi fala ao JN da sua experiência no novo filme "Alto e Bom Som - A Batida de Casablanca".

Figura central de "Alto e Bom Som - A Batida de Casablanca", Anas Basbousi é um rapper marroquino conhecido pelo nome artístico de Bawss, cuja experiência no centro cultural que o filme retrata serviu de base para o filme de Nabil Ayouch.

"Cheguei ao centro com a ideia de criar este programa, dedicado à aprendizagem e à prática de todos os aspetos ligados à cultura hip hop. O programa foi aceite e todos os anos têm um evento que se chama Explosão Criativa. É um memorial das vítimas de um ataque terrorista ocorrido naquele bairro em 2003. Criei um espetáculo onde falei desses ataques através da música rap", diz ao JN.

Quando o realizador conheceu o projeto de Anas, o filme começou a ganhar forma. "Ele começou a seguir o que nós fazíamos e a assistir às aulas", recorda. "Um dia organizámos uma reunião entre o Nabil e os jovens. Eles falaram das suas vidas reais, contaram as suas histórias, as suas realidades. Eu já as conhecia, mas percebi que foram muito inspiradoras para o Nabil."

No início do filme sente-se que a personagem de Anas é muito dura para com os adolescentes. O músico tem uma explicação. "Fui duro porque lhes queria explicar que não era uma turma só para se divertirem, para dançar e cantar. Era também uma aula onde iam aprender a expressar-se, através da música. E falar sobre temas políticos e sociais, sobre as suas opiniões, sobre a vida real."

Para os jovens que vemos no filme todo o processo encerra uma espécie de redenção. "Todos trouxeram para a discussão diversos tópicos. Muitas vezes nem sabiam bem como falar sobre esses temas. O que foi bom foi um dia chegar alguém e dar-lhes as ferramentas para o fazerem. Para que digam quem são e ajudá-los a levantar essas questões. De uma certa maneira, para lhes libertar as mentes. Para mim, é esse o primeiro uso da arte da cultura." E Anas Basbousi faz-nos uma confissão: "Nasci num local como aquele e comecei a perceber quem era, a gostar de quem sou e a ser capaz de falar sobre o mundo graças às artes e à cultura."

Para o músico, o contacto com os jovens e a realização do filme teve então um significado muito especial. "Foi muito comovente, como pode imaginar", diz-nos. "Com este filme, veio tudo de novo ao de cima. Uma parte da minha vida que está já tão distante. Quando cheguei aquele centro e vi aqueles jovens, lembrei-me dos meus professores e dos assistentes sociais, que são os heróis da minha vida."

PUB

Anas Basbousi faz-nos o ponto da situação: "Quando cheguei, percebi que os mesmos problemas iriam originar os mesmos efeitos. Se continuarmos a classificar algumas pessoas como cidadãos de segunda, se não os considerarmos mesmo como cidadãos do nosso país, então a violência vai surgir. O mundo está a ficar pior, sim. Mas é por isso que precisamos de lugares como este."