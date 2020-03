"Anatomia de Grey" e mais séries doam material médico para combater Covid-19

JN Hoje às 10:22 Facebook

Algumas séries de ficção norte-americanas, entre as quais a consagrada "Anatomia de Grey", estão a doar aos hospitais o material que têm para ajudar a colmatar a escassez de recursos no combate à pandemia.

A ABC, estúdio responsável por produzir séries como "The Good Doctor", "New Amsterdam" ou "Station 19" estão a dar centenas de luvas, máscaras e outros equipamentos de saúde para os hospitais mais carenciados que combatem a pandemia do novo coronavírus.

Ao programa "Good Morning America", Krista Vernoff, uma das guionistas de "Anatomia de Grey", série que recria a vida dos médicos de um hospital de Seattle, EUA, disse que a equipa está impressionada com a devoção demonstrada pelos profissionais de saúde "durante este período incrivelmente difícil" e que, além das doações, o elenco está a fazer a sua parte, "ficando em casa".

Os bombeiros de Ontario agradeceram publicamente o material que receberam da série "Station 19", que recria a vida num quartel também na cidade de Seattle.

A NBC, que produz a série "New Amsterdam", divulgou também a decisão de doar o material utilizado nas filmagens. "Doamos máscaras, luvas, fardas e outros itens ao Departamento de Saúde do Estado de Nova Iorque para serem utilizados com base na maior necessidade em conexão com os esforços de socorro para ajudar a comunidade na sequência da crise de Covid -19", lê-se.