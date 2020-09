André Carrilho: "Estamos a estragar o futuro dos nossos filhos"

Tomás Guerreiro Hoje às 14:22 Facebook

Twitter

Partilhar

André Carrilho estreia-se na literatura infantil, assinando os desenhos mas também o texto de um livro que convida a desligar a ficha. "É o ponto alto da minha carreira", diz.

"A menina com os olhos ocupados", acabado de lançar pela Bertrand Editora, é o primeiro livro escrito e ilustrado por André Carrilho, uma estreia na literatura infantil que o vencedor do Grande Prémio do World Press Cartoon de 2015 diz representar a consagração entre a sua faceta de pai e de artista. "É o ponto alto da minha carreira", assegura ao JN aquele que é hoje uma das maiores referências internacionais do cartoon e da caricatura.

O livro de autor, escrito em verso e desenhado a aguarela, vem somar-se a uma carreira com mais de 30 prémios em 25 anos de publicações na imprensa nacional e internacional, do "New York Times" ao "Diário de Notícias". Começou aos 17 anos a desenhar para um jornal português em Macau e nunca mais parou.