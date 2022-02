André Sarbib: "As editoras só apostam em projetos comerciais"

Sérgio Almeida Hoje às 13:58 Facebook

Novo disco de André Sarbib foi viabilizado com apoio dos seguidores. "La joie et le tendre" homenageia Ivan Lins.

O nome de André Sarbib é sinónimo de jazz há décadas a fio. Seja pelos incontáveis concertos em que participou ou pelas igualmente numerosas parcerias criativas com artistas como Joe Lovano, Ivan Lins ou Barry Altschul, não faltam motivos para que o seu percurso deixe de evocar sensações familiares junto de muitos melómanos portugueses.

Ao já invulgarmente preenchido itinerário artístico de Sarbib acaba de somar-se mais uma etapa, o lançamento de "La joie et le tendre", quinto disco do artista que, embora nascido no Porto, sempre manteve a nacionalidade francesa, como forma de homenagear o pai, o também músico e pianista de jazz Roger Sarbib.