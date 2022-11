André Sardet: "A principal luta foi chegar aqui"

"Ponto de partida" é o disco que assinala os 25 anos da carreira do músico, já nas lojas e plataformas digitais.

Chegou ao mundo da música com apenas 20 anos e fez este ano os 46: já consagrado, ainda inspirado, André Sardet comemora os 25 anos de carreira com "Ponto de partida", disco onde o tom não é a nostalgia do passado, mas os olhos postos no futuro. Com produção de Diogo Clemente, o álbum é marcado pelas colaborações de Bianca Barros, Agir, Carolina Deslandes e Jorge Palma, entre outros.

É irónico que um disco que celebra 25 anos de carreira se chame "Ponto de partida". Está nesse ponto inicial?