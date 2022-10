Andrei Kurkov: "A Europa vai ter que escolher entre o lucro e a democracia"

Sérgio Almeida Hoje às 13:15 Facebook

Os efeitos devastadores da guerra na população civil da região do Donbass estão no cerne de "Abelhas cinzentas", o novo romance de Andrei Kurkov, o mais conceituado escritor ucraniano do nosso tempo.

Não há tiranos nem mártires em "Abelhas cinzentas", o impressionante novo romance do escritor ucraniano Andrei Kurkov, que marca a sua estreia literária em Portugal. São todos, afinal, vítimas de uma guerra da qual o Mundo só se apercebeu finalmente a 24 de fevereiro deste ano, mas que, na realidade, teve o seu início no Donbass, precisamente a região onde se situa a ação do livro de Kurkov.



A tonalidade dominante neste livro é o cinzento, como se vê até pelo título. A guerra tem cor?

Tem várias cores. Uma delas é o vermelho, a cor do sangue. A outra é o verde escuro, a cor dos uniformes militares. Mas a principal tonalidade é, sem dúvida, o cinzento. A guerra cobre tudo em cinzento e deixa todos os territórios com essa cor no mapa.