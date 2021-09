Andy Warhol renasce através de Gus Van Sant

Rubén Roma Hoje às 13:57 Facebook

Cineasta americano de culto dá os primeiros passos no teatro musical em Lisboa com "Andy".

Gus Van Sant é um cineasta americano que já tocou o mainstream e os galardões, com obras como "O bom rebelde" (1997) e "Milk" (2008). Um percurso que começou, nas longas-metragens, com "Mala noche" (1986), e passou por obras de culto como "No trilho da droga" (1989) e "A caminho de Idaho" (1991).

Desafiado pela BoCa, Bienal de Artes Contemporâneas, saiu da zona de conforto e criou uma peça de teatro musical, "Andy", que se estreou mundialmente em Portugal, na Sala Garrett do Teatro D. Maria II, em Lisboa, onde pode ser vista até 3 de outubro.

No musical, o autor baseia-se no que é de conhecimento público acerca da vida de Andy Warhol, um dos pioneiros da pop art, retratando situações importantes da sua biografia entre 1959 e 1967, dando um tom de burlesco e surrealismo à peça, que conta com canções escritas pelo próprio Van Sant.

Gus Van Sant Foto: Bruno Simão

O elenco é composto por jovens atores portugueses, que dão vida a vultos da cultura contemporânea como o escritor Truman Capote, o poeta e fotógrafo Gerard Malanga, a cantora Nico e o galerista Leo Castelli.

"Os atores na peça são muito experientes, embora sejam muito novos, dos 17 aos 23 anos. Fiquei surpreendido que fossem tão bons [...] e falam muito bem inglês", disse Gus Van Sant à agência Lusa. A direção musical está a cargo de Paulo Furtado, mais conhecido como The Legendary Tigerman.

A BoCA até ao fim de setembro

Até ao fim de setembro, e com epicentro em Lisboa, a Bienal de Arte Contemporânea apresenta um concerto de Papillons 'Éternité, dupla formada por Tânia Carvalho e Matthieu Ehrlacher, no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado (hoje, sexta 24, e sábado 25, 21.30 horas). A intervenção artística no espaço natural "Passeios verdes", de Diana Policarpo, online a partir de sábado 25 e até 17 de outubro. Filmes de Khalik Allah e Rodrigo García na terça 28 e quarta 29, no Cinema São Jorge (19 e 20 horas, respetivamente). O teatro de Tiago Cadete, "Brasa", quarta 29 em Faro, no Teatro das Figuras. Uma performance com quatro horas duração, "Water in a heatwave", de Miles Greenberg, a partir de quinta-feira 30 e até 10 de outubro, entre as 19 e as 23 horas nas Carpintarias de São Lázaro. E "Anjo solidão", uma composição de Gabriel Ferrandini, no anfiteatro ao ar livre da Fundação Champalimaud, também na quinta 30 e na sexta, 1 de outubro, pelas 20 horas.