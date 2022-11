Angélica Salvi mostra o seu habitat com novo álbum

Bruna Pereira Hoje às 11:01 Facebook

A harpista Angélica Salvi lança o seu segundo disco, com o nome "Habitat" que terá apresentações, no B.Leza em Lisboa, esta quinta-feira e no Circulo Católico dos Operários do Porto (CCOP), no sábado. O disco já está disponível em plataformas digitais e em formato vinil.

Angélica Salvi, de nacionalidade espanhola, é professora de Harpa no conservatório de música do Porto e já colaborou com vários artistas nacionais e internacionais, para além de ter atuado com grandes orquestras. Em 2019 lança-se numa carreira a solo, com o álbum "Phantom" e este ano volta para um segundo disco designado "Habitat".

Com oito temas, "Habitat" enquadra-se entre elementos do minimalismo e do Pop. Angélica Salvi confessou ao JN gostar muito de autores minimalistas, como "Steve Reich, Brian Eno, Hans Otte e John Cage" e que acabaram por ser uma inspiração. Quanto à Pop, era um estilo musical que a artista tinha curiosidade em explorar, criando canções "mais definidas".

Ao contrário do seu álbum "Phantom", com composições mais improvisadas, os singles de "Habitat" foram escritos previamente e com recurso a um engenheiro de som, de modo a permitir processam o Som. Esta direção por um som mais processado, é uma experiência que Angélica Salvi quis trabalhar: "A ideia é explorar sons que se consigam perceber que é uma harpa e como os efeitos reagem com a mesma, uma vez que os pedais às vezes conseguem sonoridades muito extremas", explica a artista.

Mas o grande desafio deste processamento de som passa por conseguir contextualizá-lo numa composição musical e entender "até que ponto o som perde ou não a sua identidade", acrescenta Angélica Salvi.

A música de Angélica situa-se entre a memória, a familiaridade e as relações. As canções deste álbum não são exceção, contudo, ao contrário de "Phantom" que se baseia nas memórias passadas, "Habitat" foca-se nas memórias sensoriais que se podem reviver.

"Eu sou uma pessoa que vive muito no presente e no agora e as peças, são também para mim, memórias sensoriais que podemos reviver tanto fisicamente, como no imaginário", explica a artista, dando exemplos de sensações: "a água na pele, a velocidade, a rotina".

"Habitat" baseia-se no seu próprio habitat, ou seja, nas suas memórias sensoriais. Angélica Salvi destaca a canção "Harpa", que retrata a sensação da sua rotina, sendo que este instrumento "é o meu mundo e estou todos os dias com ele", confessa. Já a primeira música do disco, "Nan" retrata a sensação de estar debaixo de água a mergulhar.

A reação do público tem sido muito positiva e com opiniões bastante marcadas: "Algumas pessoas dizem que sentem que o imaginário lhes leva a outros mundos e outra pessoa falou também da sensação de levitar com as músicas", destaca Angélica Salvi.

Músicas estas que não têm letra e que artista confessa que foi algo que lhe provocou algumas dúvidas -cantar ou não cantar - contudo, considera que o facto de não ter letra permite que a sua música chegue a mais pessoas. "A letra pode ser por vezes uma barreira", refere Angélica, destacando a barreira linguística.

Dois concertos de apresentação

"Quando estava a criar as composições, também tinha muito presente que queria apresentar este disco ao vivo e por isso tem muita pós-produção", revela Angélica Salvi. A artista irá atuar este mês, no B.Leza em Lisboa, dia 17 e no CCOP no Porto, dia 19 e confessa que não irá ser um trabalho muito fácil.

Promete ser o mais fiel possível ao álbum, contando também com a especialização, utilizando sensação de estéreo, efeitos, entre outros. "Eu vou fazer a minha própria versão ao vivo", revela. À exceção da música "Harpa", criada pelo músico Alexandre Soares, membro dos Três Tristes Tigres.

Um longo percurso na música

Angélica Salvi tinha 11 anos quando começou a tocar Harpa, seguindo o percurso da música clássica, até ao momento em que se encontra a estudar na Escola superior em Madrid. Foi aí que começou a assistir a muitos concertos, conhecendo muitos músicos e outros estilos através da irmã, que tinha uma banda de rock e eletrónica. A partir desta experiência começou a ganhar interesse por Jazz, Pop, Rock e eletrónica.

"No percurso académico, de música clássica, não se aprende improvisação e eu senti um pouco essa necessidade de me abrir, ser capaz de improvisar com o meu instrumento, de me expressar, de criar a minha própria música e linguagem", confessa a harpista.

Por desde muito cedo ter-se rodeado de músicos, é que pôde também colaborar em projetos com vários artistas, orquestras e também abraçar o desafio de ser professora no conservatório de música. A artista revelou que está "à procura do seu caminho" e que todo o seu percurso musical, na educação e nas colaborações, foi exatamente uma forma de se encontrar na música, inspirando-se noutros artistas.

"A verdade é que, ao longo dos anos, tenho trabalhado com muitos projetos diferentes, com muitos músicos e experimentado diferentes âmbitos do mundo da improvisação, da eletrónica, da música contemporânea e clássico", refere Angélica Salvi.

Neste momento, a artista admite já não estar envolvida em tantos projetos, sendo que o tempo é escasso. E assim foca-se no seu grande objetivo: "continuar a exploração do som, através dos pedais de efeitos do meu instrumento".

E é no Porto que o faz. Tendo sido convidada para ser professora de Harpa no conservatório do música, em 2011, Angélica confessa gostar muito da cidade, tendo tido a sorte de ser convidada a ficar. Passados 11 anos, as raízes já são algumas e os amigos vão-se formando, tendo destacado a ligação com os Sonoscopia, grupo com o qual já colaborou em muitos projetos.