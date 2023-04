Aníbal Zola antecipa São João no seu novo tema

Mariana Soares Hoje às 16:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Aníbal Zola apresentou o novo tema "Uma noite de São João" na redação do JN, uma antecipação daquilo que será o seu concerto neste sábado, no Auditório do Círculo Católico de Operários do Porto.

Neste showcase, transmitido ao vivo no site e Facebook do JN, o músico interpretou três temas: "Dona Isabel" e "Carta de amor à noite", pertencentes ao disco "Quem sai aos seus" e o seu novo trabalho "Uma noite de S. João".

Aníbal disse ao JN que "o single foi uma tentativa de descrever uma noite de S. João que eu vivi de uma forma fantasiada e utilizando alguns clichés da parte lírica dos fados."

PUB

O contrabaixista de formação confessou sempre ter gostado de escrever canções. Na sua carreira enquanto cantautor, iniciada em 2018 com o disco "Baiumbadaiumbé", diz estar a conseguir "desenvolver os dois lados"

Apesar de Aníbal se ter apresentado a solo no "Jornal de Notícias", no concerto deste sábado serão "sete músicos em palco: duas percussões, dois sopros, guitarra, cavaquinho, guitarra portuguesa e sanfona". O espetáculo conta ainda com a participação especial de Fado Bicha, mas estão previstas "mais surpresas para quem aparecer, vamos tocar algumas coisas novas e inéditas que eu tenho vindo a fazer."

Aníbal Zola é o pseudónimo de José Aníbal Beirão. O músico estudou contrabaixo na Escola de Jazz do Porto, seguindo a sua formação na Escola Superior de Música e das Artes do Espetáculo. Até ao momento, conta com três álbuns editados: "Baiumbadaiumbé" (2018), "Amortempo" (2020) e "Quem sai aos seus" (2022), sendo que o último está prestes a receber uma segunda edição.