Aníbal Zola apresenta novo single em direto da redação do JN

Esta quinta-feira à tarde há música ao vivo no site e Facebook do JN. Aníbal Zola realiza "showcase" e estreia música sobre a festa do S. João.

O cantautor e contrabaixista de jazz Aníbal Zola apresenta ao vivo esta quinta-feira, na redação do JN, no Porto, o seu novo single "Uma noite de S. João".

Tendo lançado o seu terceiro álbum "Quem sai aos seus" há cerca de um ano, o artista prepara-se para lançar uma segunda edição deste disco.

A ocasião será assinalada com um concerto no Auditório do Círculo Católico de Operários do Porto, no próximo sábado (15 de abril), às 21 horas.

Natural do Porto, o músico de jazz lançou até ao momento três álbuns "Baiumbadaiumbé" (2018), "Amortempo" (2020) e "Quem sai aos seus" (2022).

O showcase que realizará esta quinta-feira na redação do Jornal de Notícias, no Porto, começa pelas 16.30 horas e será transmitido em direto no site e Facebook do JN.