Animação portuguesa em grande destaque na Monstra

"Ice Merchants" e duas longas-metragens nacionais no programa do festival de animação de Lisboa que inicia esta terça-feira simbolicamente a 22ª edição

Diretamente dos Óscars para o Cinema São Jorge, João Gonzalez apresenta na próxima terça-feira, dia 21, pelas 19 horas, a curta de animação "Ice Merchants". Mesmo sem a estatueta na mão, adivinha-se uma receção calorosa para o jovem portuense de 27 anos que, com o produtor Bruno Caetano, passou as últimas semanas em Los Angeles, a levar o cinema de animação português, e o cinema português no geral, a uma das mais fantásticas montras internacionais.

Mas o cinema português de animação vai estar em grande foco na edição 22 da Monstra, que tem um lançamento simbólico hoje pelas 14 horas, na Cinemateca Portuguesa, com a inauguração da exposição Centenário do Cinema de Animação Português: 100 Anos, 100 Filmes. Celebra-se assim os cem anos que passam sobre a estreia do que é considerado o primeiro filme de animação português, "O Pesadelo de António Maria", de Joaquim Guerreiro.

A cerimónia oficial do festival propriamente dito terá lugar amanhã à noite, no Cinema São Jorge, com a exibição dos primeiros filmes de formato curto. Serão no entanto as duas primeiras longas-metragens portuguesas de animação que irão constituir alguns dos momentos altos do festival. Ambos exibidos a concurso na categoria de longas, "Os Demónios do Meu Avô", de Nuno Beato, será exibido no dia 20, pelas 21.30 horas, enquanto a projeção de "Nayola", de José Miguel Ribeiro terá ligar, sempre no São Jorge, dois dias depois, e à mesma hora. O filme tem já data de estreia nacional: 13 de abril.

Mas o cinema português de animação tem mostrado ainda uma forte capacidade de internacionalização, fazendo parcerias, enquanto produções maioritárias ou minoritárias, com outros países. É este último o caso de "Interdito a Cães e Italianos", de Alain Ughetto. O filme, animado em stop-motion e vencedor de vários prémios importantes em Annecy, é uma coprodução entre França, Bélgica, Itália, Suiça e Portugal e tem projeção na Sala Manoel de Oliveira do São Jorge, no próximo dia 24, pelas 19h00.

Ainda de produção portuguesa, estarão na competição internacional as curtas-metragens "Garrano, de Vasco Sá e David Doutel", "O Casaco Rosa", de Mónica Santos, "Alento", de Leonor Pacheco, "O Homem das Pernas Altas", de Vítor Hugo Rocha e a coprodução com a Polónia, "Slow Light". Há ainda uma competição nacional, que atribui o prémio SPA - Vasco Granja, com as primeiras exibições de produções recentes, como "A Casa Para Guardar o Tempo", de Joana Imaginário, "Algo Que Eu Disse", de Sara Barbas, ou "Ana Morphose", de João Rodrigues. Sem esquecer a competição de escolas, onde poderão estar alguns dos futuros autores da animação portuguesa.

O festival, que decorre até ao dia 26, tem ainda em competição nas longas filmes de França, Estados Unidos, Letónia, Brasil e Itália e, nas curtas, de Canadá, Reino Unido, Estónia, Estados Unidos, França, Japão, Hungria, Roménia, Suiça, Israel, Polónia,

Austrália, Nova Zelândia, Itália, Kosovo, República Checa, Eslováquia, Irão, Croácia, Alemanha e Eslovénia.

Num programa muito diversificado, que inclui vários programas extra competitivos e sessões destinadas a públicos de todas as idades, o país convidado será o Japão, com retrospetivas de Koji Yamamura e Osamu Tezuka, uma atenção à nova geração de autores nipónicos, com uma mostra de Atsushi Wada e a exibição de alguns clássicos da animação japonesa, numa sessão especial no Museu do Oriente (dia 19, às 15h00), com filmes de Kihachiro Kawamoto, Tadanari Okamoto e Taku Furukawa.

Ao longo da semana, o Cinema City-Alvalade também mostra outros clássicos, em oportunidades raras de serem vistos em saal de cinema, como "Ponyo à Beira Mar" ou "O Porquinho Voador", ambos de Hayao Miyazaki. Por seu lado, a Cinemateca Portuguesa apresenta uma sessão imperdível, com filmes de pioneiros da animação japonesa, produzidos entre 1927 e 1956.

Além da já referida exposição na Cinemateca, a Monstra organiza ainda exposições no Museu da Marioneta (Marionetas que guardam o tempo - uma viagem ao mundo das marionetas de animação portuguesa), no Museu do Oriente (Koji Yamamura: Dezenas de Desenhos!) e na Sociedade Nacional de Belas Artes (Raimond Krumme: Traços de Movimento). Muita animação, nos próximos dias, cortesia da Monstra, que chega num momento particularmente fértil para o cinema de animação português