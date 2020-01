Anitta no Rock in Rio e no Marés Vivas

Hoje às 11:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A brasileira Anitta vai atuar este ano em dois festivais: a 28 de junho no Rock in Rio Lisboa e a 18 de julho no Meo Marés Vivas.

A cantora, uma das estrelas do funk brasileiro moderno, lançou em 2019 o álbum "Kisses " (disco trilingue cantado em português, espanhol e inglês) , que contou com participações de Swae Lee, Alesso, Becky G, Snoop Dogg e Caetano Veloso, entre outros artistas internacionais.

Anitta é o novo nome do cartaz do Rock in Rio Lisboa, que inclui os Foo Fighters, Post Malone ou Camila Cabello, e que vai acontecer no Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos fins de semana 20-21 e 27-28 de junho.

O Marés Vivas 2020, marcado para 17, 18 e 19 de julho, em Gaia, anunciou já Snow Patrol, Kaiser Chiefs ou Liam Payne.